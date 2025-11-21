"Трамп хотів капітуляцію, але…" Як українці відреагували на нові заяви Зеленського про "мирний план" США

Були й згадки про гучний корупційний скандал в енергетиці

Опубліковане президентом України Володимиром Зеленським звернення про "мирний план" США викликало чималу реакцію медіа та українських діячів. Свою думку висловив голова Львівської ОДА Максим Козицький та низка журналістів, які підтримали промову голови держави.

Що треба знати:

Українці розуміють, що наразі важка ситуація та тиск на Київ дуже великий

Журналіст Клименко вважає, що "28 пунктів" Трампа вже були відомі давно

Зеленський у заяві наголосив, що відстоюватиме проукраїнську позицію на переговорах

Голова Львівської ОДА Максим Козицький написав коротко: "Що ми обираємо? Гідність…".

Реакція Максима Козицького на заяву Зеленського

Відомий шоумен та волонтер Сергій Притула критично висловився про останні події: "Напередодні Дня Гідності та Свободи нам запропонували мирний план. Гідність там відсутня. І свобода там не гарантована. Але чого очікувати від людей, які пропонують нам просто все забути, проковтнути і… торгувати з росіянами, займатись культурним обміном, їздити одне до одного в гості?!! Мирний план мають диктувати не партнери, а сильна українська армія. Стояли, стоїмо і вистоїмо. Не на колінах і не принижені".

На думку головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, Україна і Європа давно зробили вибір. Вже навіть добре помітно, який вибір робить президент США Дональд Трампа, адже він не приховував свою прихильність до очільника Росії Володимира Путіна.

"Санкції щодо Лукойла і Роснєфті — це ж не санкції в звичайному сенсі: це просто хабар РФ заокеанському вождю у вигляді цікавих нафто-бензо-активів по світу за безцінь. І я тому зовсім не хвилююсь і навіть читати ті 28 пунктів "дєцкого лєпєта ріелтеров на лужайкє" не збираюсь", — пише головред BlackSeaNews.

За його словами, усі ці "28 пунктів" так чи інакше звучали, їх суть зрозуміла. Але наразі дійсно є ризик втратити "вередливого та багатого" партнера. Однак є сподівання, що Україна та партнери вже накопичили достатньо досвіду, аби протистояти натиску Вашингтону та домагатись справедливого миру.

"Такіє, брате, часи настали. І ми їх пройдемо з тією Гідністю і Свободою, яка була на Майданах і є у війні з ворогом. Тримаймося. Все буде. Все вже бачили і не злякаємось", — резюмував Клименко.

Реакція Андрія Клименка на заяву Зеленського

Відомий адвокат Клім Братковський написав: "Хотів написати пост, але президент Зеленський усе сказав в своєму виступі. Зараз — найдраматичніший і найвідповідальніший час".

Реакція Кліма Братковського на заяву Зеленського

Доктор філософських наук, провідний науковий співробітник НВО "Дух і Літера" Олексій Паніч вважає: якщо дійсно "мирний план" має сильні проросійські наративи, то він вчергове показує як Кремль та Білий дім не розуміють Україну.

"Я не знаю, чи справді автори "28 пунктів" розраховували, що Зеленський, послаблений корупційним скандалом, легше погодиться на фактичну капітуляцію, але насправді вийшло рівно навпаки: патріотична реакція Зеленського на проєкт Віткоффа-Дмитрієва спонукає принаймні частину українців знову згуртуватися навколо президента-патріота, забувши (бодай тимчасово) про заглушений цією декларацією патріотизму корупційний скандал", — йдеться у повідомленні.

Реакція Олексія Паніча на заяву Зеленського

Українська журналістка Мирослава Барчук каже, що тон промови президента та його слова дають зрозуміти — ситуація серйозна та складна. Однак вважає, що все ж замість "срачу" Зеленському треба було сказати всього кілька речей:

Беру на себе відповідальність.

Вповні усвідомлюю, наскільки негативно масштабний корупційний скандал знесилює державу, впливає на суспільний настрій і підриває дух українців. Вважаю це неприпустимим у вирішальний момент нашої історії, який ми всі разом переживаємо.

Зроблю все можливе, аби відновити вашу довіру і в майбутньому не допускати подібних ударів по країні.

Реакція Мирослави Барчук на заяву Зеленського

Журналіст та військовослужбовець Петро Шуклінов на своєму каналі "Несемось!" наголосив, що готовий боротись за Україну до останнього та не віддаватись мирним угодам, які вигідні Росії.

Реакція каналу Несемось на заяву Зеленського

Журналіст Віктор Трегубов та громадська діячка Айвазовська Ольга теж відреагували на заяву президента.

Реакція Трегубова на заяву Зеленського

Реакція Айвазовської Ольги на заяву Зеленського

