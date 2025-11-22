Гороскоп на 23 ноября: срыв планов у Близнецов, возможности для побед у Раков

Сегодня события будут развиваться стремительно и динамично

Пока над всеми знаками Зодиака властвует последний в 2025 году ретроградный Меркурий, "Телеграф" представляет гороскоп на сегодня, 23 ноября, чтобы вы заранее знали, чего ожидать от этого воскресенья.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День благоприятен для романтики, флирта и любовных приключений. Ночные светила наделят вас харизмой и обаянием, что поможет легко найти вторую половинку. Не бойтесь быть активными и открытыми — счастье рядом, стоит лишь протянуть к нему руку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Многим захочется дойти до сути вещей, понять скрытое и заглянуть за завесу неизвестного. Интуиция будет острой, а эмоции сильными, поэтому важно верно расшифровывать знаки и подсказки Вселенной.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Первая половина дня сегодня будет непростой: возможны трудности на работе и срыв планов. Однако к концу дня Близнецов ждут приятные сюрпризы.

Рак (22 июня — 22 июля)

День лучше провести в уединении или в кругу самых близких. Хотя появятся возможности для побед, сейчас вы будете нужнее тем, кто рядом. Вовремя оказанная помощь укрепит отношения и может вывести их на новый уровень доверия.

Лев (23 июля — 23 августа)

Избегайте сомнительных сделок и любых нарушений закона — деньги сегодня лучше зарабатывать честным путем. Во второй половине дня возможны неприятные воспоминания, но реагировать на них следует спокойно и без спешки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Поход за вещами принесет больше удовольствия в компании друзей или любимого человека. Возможны интересные новые знакомства и вдохновение для творческих идей. В общении с родными лучше сохранять спокойствие и сдержанность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День обещает быть непростым в работе. Терпение и настойчивость помогут избежать проблем и приблизиться к цели. Не стесняйтесь делиться тревогами с близкими — иногда достаточно пары ободряющих слов, чтобы справиться со страхом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Пришло время взглянуть на жизнь по-новому и оценить события с другой перспективы. Старые принципы могут устареть, и сейчас самое время освоить что-то новое.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Общение с близкими поможет поддержать положительный эмоциональный настрой и снизить риски. Даже если день принесет трудности, не замыкайтесь в себе — обсуждайте происходящее и ищите пути решения вместе с окружающими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

События могут развиваться стремительно, поэтому ограничьте общение с людьми, которые мыслят стереотипно. Не пытайтесь доказывать им свою правоту — это лишь отнимет силы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Следуйте своим принципам и не обращайте внимания на тех, кто пытается их принизить. Сегодня особенно активны манипуляторы и токсичные личности, ищущие легкую выгоду.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не бойтесь выглядеть необычно или даже рискованно: ошибки легко исправить, а удачные решения могут надолго изменить жизнь к лучшему. Чтобы сохранить уверенность в себе, проводите больше времени с детьми.