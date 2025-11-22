Гороскоп на 23 листопада: зрив планів у Близнюків, можливості для перемог у Раків

Сьогодні події розвиватимуться стрімко та динамічно

Поки над усіма знаками Зодіаку панує останній у 2025 році ретроградний Меркурій, "Телеграф" представляє гороскоп на сьогодні, 23 листопада, щоб ви заздалегідь знали, чого чекати від цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День сприятливий для романтики, флірту та любовних пригод. Нічні світила наділять вас харизмою та чарівністю, що допоможе легко знайти другу половинку. Не бійтеся бути активними та відкритими — щастя поряд, варто лише простягнути йому руку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Багатьом захочеться дійти до суті речей, зрозуміти приховане та зазирнути за завісу невідомого. Інтуїція буде гострою, а емоції сильними, тому важливо правильно розшифровувати знаки та підказки Всесвіту.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Перша половина дня сьогодні буде непростою: можливі труднощі на роботі та зрив планів. Однак до кінця дня на Близнюків чекають приємні сюрпризи.

Рак (22 червня — 22 липня)

День краще провести на самоті або у колі найближчих. Хоча з’являться можливості для перемог, зараз ви будете потрібнішими тим, хто поруч. Вчасна допомога зміцнить стосунки та може вивести їх на новий рівень довіри.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Уникайте сумнівних угод та будь-яких порушень закону — гроші сьогодні краще заробляти чесним шляхом. У другій половині дня можливі неприємні спогади, але реагувати на них слід спокійно та без поспіху.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Похід за речами принесе більше задоволення у компанії друзів чи коханої людини. Можливі цікаві нові знайомства та натхнення для творчих ідей. У спілкуванні з рідними краще зберігати спокій та стриманість.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День обіцяє бути непростим у роботі. Терпіння та наполегливість допоможуть уникнути проблем та наблизитися до мети. Не соромтеся ділитися тривогами з близькими — іноді достатньо пари слів, що підбадьорюють, щоб впоратися зі страхом.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Настав час поглянути на життя по-новому та оцінити події з іншої перспективи. Старі принципи можуть застаріти, і зараз саме час освоїти щось нове.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Спілкування з близькими допоможе підтримати позитивний емоційний настрій та знизити ризики. Навіть якщо день принесе труднощі, не замикайтесь у собі — обговорюйте те, що відбувається, і шукайте шляхи вирішення разом з оточуючими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Події можуть стрімко розвиватися, тому обмежте спілкування з людьми, які мислять стереотипно. Не намагайтеся доводити їм свою правоту — це лише забере сили.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Дотримуйтесь своїх принципів і не звертайте уваги на тих, хто намагається їх принизити. Сьогодні особливо активні маніпулятори та токсичні особи, які шукають легку вигоду.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не бійтеся виглядати незвично чи навіть ризиковано: помилки легко виправити, а вдалі рішення можуть надовго змінити життя на краще. Щоб зберегти впевненість у собі, проводьте більше часу з дітьми.