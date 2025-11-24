Укр

Сладкая ловушка: простой метод избавиться от плодовых мушек на кухне (видео)

Мария Швец
Читати українською
Мошки на кухне
Фото tiktok.com

Плодовые мушки могут появиться на кухне даже зимой.

Их яйца легко попадают домой вместе с фруктами или овощами из магазина, и буквально через несколько дней одно-два насекомых способны превратиться в колонию. Подгнившие фрукты, забытые в пакете или корзине, становятся идеальной средой для размножения и возможностью для вредителей. Избавиться от них непросто: мушки мелкие, руками их не поймаешь, а каждый день их количество только растет. Именно поэтому даже если заметно лишь пару насекомых, стоит действовать немедленно. Об этом рассказали на TikTok-странице "smakopanianky".

Самый простой способ – домашняя ловушка на "сладкое". Для этого подходит банка или обрезанная пластиковая бутылка. На дно выкладывают несколько кусочков подгнившего яблока или банана, добавляют немного теплой воды, а для более привлекательного запаха можно добавить полчайной ложки меда. Иногда вместо фруктов используют варенье или фруктовый сок – запах также привлекает мушек. Из газеты или бумаги скручивают конус с маленькой дырочкой внизу, плотно закрепляют над банкой скотчем. Мушки пролезают в дырочку, но обратно уже не могут выбраться.

Есть еще один простой и действенный метод, помогающий отпугивать вредителей. Если рядом с фруктами или овощами положить нарезанную пробку от бутылки из-под вина, мушки избегают этих продуктов. Пробка выделяет легкий аромат, который раздражает насекомых и уменьшает их активность.

За одну-две ночи такая ловушка позволяет поймать большинство мушек и значительно сократить их количество на кухне. Простота, доступность и отсутствие химии делают эти методы эффективными и безопасными, позволяя быстро вернуть кухне чистоту и комфорт.

