Солодка пастка: простий метод позбавитися плодових мушок на кухні (відео)

Марія Швець
Мошки на кухні
Фото tiktok.com

Плодові мушки можуть з’явитися на кухні навіть узимку.

Їхні яйця легко потрапляють додому разом із фруктами чи овочами з магазину, і буквально за кілька днів одна-дві комахи здатні перетворитися на колонію. Підгнилі фрукти, забуті в пакеті або кошику, стають ідеальним середовищем для розмноження і нагодою для шкідників. Позбутися їх непросто: мушки дрібні, руками їх не спіймаєш, а щодня їх кількість лише зростає. Саме тому, навіть якщо помітно лише пару комах, варто діяти негайно. Про це розповіли на TikTok-сторінці "smakopanianky".

Найпростіший спосіб – домашня пастка на "солодке". Для цього підходить банка або обрізана пластикова пляшка. На дно викладають кілька шматочків підгнилого яблука або банана, додають трохи теплої води, а для привабливішого запаху можна додати пів чайної ложки меду. Іноді замість фруктів використовують варення або фруктовий сік – запах також приваблює мушок. З газети чи паперу скручують конус із маленькою дірочкою внизу, який щільно закріплюють над банкою скотчем. Мушки пролазять у дірочку, але назад вже не можуть вибратися.

Є ще один простий і дієвий метод, який допомагає відлякувати шкідників. Якщо поряд із фруктами чи овочами покласти нарізаний корок від пляшки з-під вина, мушки уникають цих продуктів. Корок виділяє легкий аромат, який дратує комах і зменшує їхню активність.

За одну-дві ночі така пастка дозволяє зловити більшість мушок і значно скоротити їхню кількість на кухні. Простота, доступність і відсутність хімії роблять ці методи ефективними і безпечними, дозволяючи швидко повернути кухні чистоту та комфорт.

