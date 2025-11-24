Солодка пастка: простий метод позбавитися плодових мушок на кухні (відео)

Плодові мушки можуть з’явитися на кухні навіть узимку.

Їхні яйця легко потрапляють додому разом із фруктами чи овочами з магазину, і буквально за кілька днів одна-дві комахи здатні перетворитися на колонію. Підгнилі фрукти, забуті в пакеті або кошику, стають ідеальним середовищем для розмноження і нагодою для шкідників. Позбутися їх непросто: мушки дрібні, руками їх не спіймаєш, а щодня їх кількість лише зростає. Саме тому, навіть якщо помітно лише пару комах, варто діяти негайно. Про це розповіли на TikTok-сторінці "smakopanianky".

Найпростіший спосіб – домашня пастка на "солодке". Для цього підходить банка або обрізана пластикова пляшка. На дно викладають кілька шматочків підгнилого яблука або банана, додають трохи теплої води, а для привабливішого запаху можна додати пів чайної ложки меду. Іноді замість фруктів використовують варення або фруктовий сік – запах також приваблює мушок. З газети чи паперу скручують конус із маленькою дірочкою внизу, який щільно закріплюють над банкою скотчем. Мушки пролазять у дірочку, але назад вже не можуть вибратися.

Є ще один простий і дієвий метод, який допомагає відлякувати шкідників. Якщо поряд із фруктами чи овочами покласти нарізаний корок від пляшки з-під вина, мушки уникають цих продуктів. Корок виділяє легкий аромат, який дратує комах і зменшує їхню активність.

За одну-дві ночі така пастка дозволяє зловити більшість мушок і значно скоротити їхню кількість на кухні. Простота, доступність і відсутність хімії роблять ці методи ефективними і безпечними, дозволяючи швидко повернути кухні чистоту та комфорт.