Можно окунуться в настоящую сказку: где в Украине есть туннель, который очарует своей красотой (фото)

В Одессе есть туннель с цитатой Чехова и сказками Пушкина

В Одессе есть место, которое напоминает настоящую сказку — подземный туннель с мозаикой и лепниной, ведущий прямо к пляжу. Он является украшением города и сооружением с интересной историей.

Длина этого сооружения достигает около 200 метров, а глубина — от 3 до 10 метров над поверхностью земли. Об этом малоизвестном месте решил написать "Телеграф".

Сказочный туннель в Одессе: подземная дорога к морю

Сказочный туннель в Одессе появился из-за необходимости удобного спуска к морю. Его строительство длилось с 1976 по 1979 год и включало два лифта и 200-метровый туннель, ведущий к пляжу "Дельфин".

Подземный туннель, ведущий к пляжу «Дельфин»

Туннель соединяет две точки: верхнюю станцию возле седьмого корпуса бывшего санатория "Магнолия" на Французском бульваре и нижнюю станцию возле пляжа. На каждой из них установлено по два лифта с самообслуживанием.

Чтобы избежать появления плесени, стены туннеля облицевали мозаикой и лепниной, оформленной по мотивам сказок Пушкина. Над входом установлена цитата Антона Чехова: "Море чудесное, синее и нежное. Купанье до того хорошо, что я, окунувшись, стал смеяться без всякой причины". Внутри туннеля чередуются сказочные фрагменты с орнаментами, а разноцветная подсветка придает ему волшебный вид.

Сказочные фрагменты в туннеле

Туннель обслуживал отдыхающих бывшего санатория "Магнолия". После его сноса для строительства жилых комплексов туннель закрыли на восемь лет.

На третий год полномасштабной войны после частых бомбардировок городские власти обратились к застройщику с просьбой открыть туннель как укрытие. Сегодня он способен вместить несколько сот человек в случае опасности.

Подземный путь длиной около 200 метров

Как добраться

До Сказочного туннеля можно добраться трамваем №5 от железнодорожного вокзала, сойдя на остановке Французский бульвар.

