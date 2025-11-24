Можно окунуться в настоящую сказку: где в Украине есть туннель, который очарует своей красотой (фото)
В Одессе есть туннель с цитатой Чехова и сказками Пушкина
В Одессе есть место, которое напоминает настоящую сказку — подземный туннель с мозаикой и лепниной, ведущий прямо к пляжу. Он является украшением города и сооружением с интересной историей.
Длина этого сооружения достигает около 200 метров, а глубина — от 3 до 10 метров над поверхностью земли. Об этом малоизвестном месте решил написать "Телеграф".
Сказочный туннель в Одессе: подземная дорога к морю
Сказочный туннель в Одессе появился из-за необходимости удобного спуска к морю. Его строительство длилось с 1976 по 1979 год и включало два лифта и 200-метровый туннель, ведущий к пляжу "Дельфин".
Туннель соединяет две точки: верхнюю станцию возле седьмого корпуса бывшего санатория "Магнолия" на Французском бульваре и нижнюю станцию возле пляжа. На каждой из них установлено по два лифта с самообслуживанием.
Чтобы избежать появления плесени, стены туннеля облицевали мозаикой и лепниной, оформленной по мотивам сказок Пушкина. Над входом установлена цитата Антона Чехова: "Море чудесное, синее и нежное. Купанье до того хорошо, что я, окунувшись, стал смеяться без всякой причины". Внутри туннеля чередуются сказочные фрагменты с орнаментами, а разноцветная подсветка придает ему волшебный вид.
Туннель обслуживал отдыхающих бывшего санатория "Магнолия". После его сноса для строительства жилых комплексов туннель закрыли на восемь лет.
На третий год полномасштабной войны после частых бомбардировок городские власти обратились к застройщику с просьбой открыть туннель как укрытие. Сегодня он способен вместить несколько сот человек в случае опасности.
Как добраться
До Сказочного туннеля можно добраться трамваем №5 от железнодорожного вокзала, сойдя на остановке Французский бульвар.
