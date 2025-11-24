Можна поринути в справжню казку: де в Україні є тунель, який зачарує своєю красою (фото)

В Одесі є тунель із цитатою Чехова та казками Пушкіна

В Одесі є місце, яке нагадує справжню казку — підземний тунель з мозаїкою та ліпниною, що веде прямо до пляжу. Він є прикрасою міста та спорудою з цікавою історією.

Довжина цієї споруди сягає близько 200 метрів, а глибина — від 3 до 10 метрів над позверхньої землі. Про це маловідоме місце вирішив написати "Телеграф".

Казковий тунель в Одесі: підземна дорога до моря

Казковий тунель в Одесі з’явився через необхідність зручного спуску до моря. Його будівництво тривало з 1976 по 1979 рік і включало два ліфти та 200-метровий тунель, що веде до пляжу "Дельфін".

Підземний тунель, що веде до пляжу «Дельфін»

Тунель з’єднує дві точки: верхню станцію біля сьомого корпусу колишнього санаторію "Магнолія" на Французькому бульварі та нижню станцію біля пляжу. На кожній з них встановлено по два ліфти з самообслуговуванням.

Щоб уникнути появи цвілі, стіни тунелю облицювали мозаїкою та ліпниною, оформленою за мотивами казок Пушкіна. Над входом встановлена цитата Антона Чехова: "Море чудесное, синее и нежное. Купанье до того хорошо, что я, окунувшись, стал смеяться без всякой причины" (Ред. в рос. вар.). Всередині тунелю чергуються казкові фрагменти з орнаментами, а різнокольорове підсвічування додає йому чарівного вигляду.

Казкові фрагменти в тунелі

Тунель обслуговував відпочивальників колишнього санаторію "Магнолія". Після його знесення для будівництва житлових комплексів тунель закрили на вісім років.

На третій рік повномасштабної війни після частих бомбардувань, міська влада звернулася до забудовника з проханням відкрити тунель як укриття. Сьогодні він здатний вмістити кілька сотень людей у разі небезпеки.

Підземний шлях довжиною близько 200 метрів

Як дібратися

До Казкового тунелю можна дістатися трамваєм №5 від залізничного вокзалу, зійшовши на зупинці Французький бульвар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в країні є унікальні скелі, яким понад 70 мільйонів років. Там міг ховатись опришок Довбуш.