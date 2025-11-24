"Не тяни до последнего": в соцсетях уже вовсю клепают мемы о Новом годе

Смешные мемы с котиками о Новом годе развеселили интернет-пользователей

Приближается конец последнего осеннего месяца, а магазины уже заполонили новогодние игрушки. Украинцы начали задумываться о встрече Нового года и делать смешные мемы.

"Телеграф" собрал в сети самые лучшие. Примечательно, что большая часть из них не обошлась без котиков, хотя 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади.

На одном из мемов кот делится наблюдением о том, что требования к наступающему году стали значительно скромнее и уже просто ограничиваются пожеланиями меньшего количества событий, которые выбивают из колеи.

Автор другого мема опять-таки устами кота пошутил, что наступило время ссориться с друзьями и близкими, чтобы сэкономить на новогодних подарках.

На третьем изображении кот-пессимист обозвал дурачком пса, заявившего, что в наступающем году все будет иначе.

Создатель еще одной юмористической картинки показал, что ноябрь от декабря отличается лишь новогодней шапочкой на голове и мандаринами возле клавиатуры.

Мы также включили в свою подборку видео, где украинка поясняет иностранцу, что в связи с праздниками не будет на работе с 18 ноября по 7 января. Ее англоязычный собеседник не понимает и пытается уточнить: "О чем ты говоришь?" "От Романа до Иордана – в Украине Рамадан", – говорит она.

Ранее львовянка нашла интересное занятие в заторе и развеселила украинцев. Они засыпали ее видео комментариями.