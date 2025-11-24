"Не тягни до останнього": у соцмережах вже на повну клепають меми про Новий рік

Смішні меми з котиками про Новий рік розвеселили інтернет-користувачів

Наближається кінець останнього осіннього місяця, а магазини вже заполонили новорічні іграшки. Українці почали замислюватися про зустріч Нового року та робити смішні меми.

"Телеграф" зібрав у мережі найкращі. Примітно, що більшість із них не обійшлася без котиків, хоча 2026 рік буде роком Червоного Вогняного Коня.

На одному з мемов кіт ділиться спостереженням про те, що вимоги до наступного року стали значно скромнішими і вже просто обмежуються побажаннями меншої кількості подій, які вибивають із колії.

Автор іншого мема знову вустами кота пожартував, що настав час сваритися з друзями та близькими, щоб заощадити на новорічних подарунках.

На третьому зображенні кіт-песиміст обізвав дурником пса, який заявив, що наступного року все буде інакше.

Творець ще однієї гумористичної картинки показав, що листопад від грудня відрізняється лише новорічною шапочкою на голові та мандаринами біля клавіатури.

Ми також включили у свою вибірку відео, де українка пояснює іноземцю, що у зв’язку зі святами не буде на роботі з 18 листопада по 7 січня. Її англомовний співрозмовник не розуміє і намагається уточнити: "Про що ти говориш?" "Від Романа до Йордану – в Україні Рамадан", – каже вона.

