Рус

"Не тягни до останнього": у соцмережах вже на повну клепають меми про Новий рік

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кіт, новорічна ялинка Новина оновлена 24 листопада 2025, 16:47
Кіт, новорічна ялинка. Фото Pixabay

Смішні меми з котиками про Новий рік розвеселили інтернет-користувачів

Наближається кінець останнього осіннього місяця, а магазини вже заполонили новорічні іграшки. Українці почали замислюватися про зустріч Нового року та робити смішні меми.

"Телеграф" зібрав у мережі найкращі. Примітно, що більшість із них не обійшлася без котиків, хоча 2026 рік буде роком Червоного Вогняного Коня.

На одному з мемов кіт ділиться спостереженням про те, що вимоги до наступного року стали значно скромнішими і вже просто обмежуються побажаннями меншої кількості подій, які вибивають із колії.

Мем з котиком про Новий рік

Автор іншого мема знову вустами кота пожартував, що настав час сваритися з друзями та близькими, щоб заощадити на новорічних подарунках.

Мем з котиком про Новий рік

На третьому зображенні кіт-песиміст обізвав дурником пса, який заявив, що наступного року все буде інакше.

Мем з котиком про Новий рік

Творець ще однієї гумористичної картинки показав, що листопад від грудня відрізняється лише новорічною шапочкою на голові та мандаринами біля клавіатури.

Мем з котиком про Новий рік

Ми також включили у свою вибірку відео, де українка пояснює іноземцю, що у зв’язку зі святами не буде на роботі з 18 листопада по 7 січня. Її англомовний співрозмовник не розуміє і намагається уточнити: "Про що ти говориш?" "Від Романа до Йордану – в Україні Рамадан", – каже вона.

Раніше львів’янка знайшла цікаве заняття у заторі та розвеселила українців. Вони засипали її відео коментарями.

Теги:
#Жарти #Гумор #Новий рік #Меми #Котики