Львовянка нашла интересное занятие в заторе и развеселила украинцев (видео)

Женщину сняли на видео из соседнего авто

В сети появилось милое видео из львовских заторов. Пока автомобиль стоял в "пробке", водительница занялась вязанием.

Видео опубликовал Telegram-канал "Реальний Львів". Там предположили, что женщина вязала носки — скоро день святого Николая.

Николая скоро, а носки еще не связаны: львовянки в пробках время зря не теряют, — подписали видео

Когда День святого Николая в 2025 году

С 2023 года Украина отмечает День святого Николая по-новому. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь все религиозные праздники сместились на две недели вперед.

Поэтому в Украине этот любимый детский праздник теперь наступает раньше — Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) перешли на новый юлианский календарь с сентября 2023 года, и большинство теперь празднуют День святого Николая 6 декабря. Верующие католической церкви всегда праздновали его именно в этот день.

Времени осталось не так много, поэтому, действительно, пора готовить носки. По одной из традиций, Николай оставляет подарки послушным малышам именно в носках. В Украине дети также часто находят подарочки от Николая под подушками.

