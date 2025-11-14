А светло вообще было? Лучшие мемы о раннем закате в Украине

Осенние мемы смешиваются с актуальными темами – от блэкаутов до пробуждений в темноте.

В соцсетях набирает популярность волна мемов о том, как рано темнеет в ноябре. Пользователи шутят, что день сокращается настолько быстро, что солнце выключают еще до конца рабочего дня.

Да и само солнышко уже готово к заходу в 17:00.

Мем о раннем закате

В Telegram, TikTok или X появляются посты о том, как давит на психику то, что рано смеркается. Но среди них иногда встречается настоящие перлы. Например: "ненавижу, когда быстро темнеет, потому что я меньше времени вижу Украину".

Некоторые пользователи сравнивают ощущение разных людей от того, что уже 17 часов, когда за окном уже темно. Часть людей удивляется этому факту каждый год как впервые.

Отметим, что ранние сумерки привычное сезонное явление: в середине ноября солнце садится около 16:15–16:30, и световой день сокращается до минимума накануне зимнего солнцестояния в декабре. В соцсетях традиционные осенние мемы совмещают с актуальными темами: обстрелами и блэкаутами. Делятся, если поспать днем, трудно понять, темнеет или скоро рассвет, когда проснешься.

