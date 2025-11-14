Укр

А светло вообще было? Лучшие мемы о раннем закате в Украине

Галина Михайлова
Рассвет или закат?
Осенние мемы смешиваются с актуальными темами – от блэкаутов до пробуждений в темноте.

В соцсетях набирает популярность волна мемов о том, как рано темнеет в ноябре. Пользователи шутят, что день сокращается настолько быстро, что солнце выключают еще до конца рабочего дня.

Да и само солнышко уже готово к заходу в 17:00.

Мем о раннем закате
В Telegram, TikTok или X появляются посты о том, как давит на психику то, что рано смеркается. Но среди них иногда встречается настоящие перлы. Например: "ненавижу, когда быстро темнеет, потому что я меньше времени вижу Украину".

В Твиттере о темноте в ноябре

Некоторые пользователи сравнивают ощущение разных людей от того, что уже 17 часов, когда за окном уже темно. Часть людей удивляется этому факту каждый год как впервые.

Мем о темно в 17
Мем о ноябре

Отметим, что ранние сумерки привычное сезонное явление: в середине ноября солнце садится около 16:15–16:30, и световой день сокращается до минимума накануне зимнего солнцестояния в декабре. В соцсетях традиционные осенние мемы совмещают с актуальными темами: обстрелами и блэкаутами. Делятся, если поспать днем, трудно понять, темнеет или скоро рассвет, когда проснешься.

