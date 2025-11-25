"Ігри, у які грають боги". Стоит ли читать и когда выйдет вторая книга (рецензия)

Первая часть "Горнила" закончилась на самом интересном месте

В Украине выпустили много интересных книжных новинок осенью 2025 года — и среди них фэнтези "Ігри, в які грають боги" от Эбигейл Овен. Это первая часть серии "Горнило". О чем она и стоит ли ее читать, разобрался "Телеграф".

О чем книга "Ігри, в які грають боги"

В этой вселенной объединили современную Америку и греческих богов. Боги раньше воевали, чтобы определиться, кто из них главный, и уничтожили Олимп, поэтому решили каждые 100 лет проводить игры, на которых от их лица будут соревноваться избранные ими смертные.

Аид никогда не участвовал в играх, но на этот раз ему нужна победа, чтобы спасти Персефону, и он выбирает Лиру — девушку, которая еще с детства была проклята Зевсом и брошена родителями на произвол судьбы с преступниками. В отличие от других смертных на играх Лира не обладает выдающимися физическими данными, только хитростью и умом. И она тоже хочет победы, ведь тогда Аид сможет снять ее проклятие. Но выиграть не так просто, ведь богам скучно, и они придумывают смертельно опасные задания.

Книга имеет красивый цветной срез

Когда выйдет продолжение

Вторая книга "The Things Gods Break" (можно перевести как "Вещи, которые ломают боги") вышла в 2025 году, однако когда она будет переведена на украинский язык пока не известно.

Третья часть будет называться "The Wrath Gods Reap" ("Гнев, который пожинают боги") и анонсировано, что она выйдет на английском в 2026 году.

Стоит ли читать серию "Горнило"

Увидев описание, я думала это будет что-то банальное и похожее на цикл "Гадес и Персефона" от Скарлетт Сент-Клер, который откровенно разочаровал меня, и который я бросила на третьей книге. С одной стороны, немного банальщины действительно есть, — снова юная проклятая и забитая девушка оказывается не простой смертной и легко покоряет чуть ли не самого сильного бога, — но здесь прописано все гораздо лучше.

Хотя в книге есть предупреждение 18+, эротических сцен в книге не так много. Автор действительно постаралась, чтобы придумать интересные игры и характеры героев, читать интересно.

На Goodreads рейтинг первой части "Горнила" составляет 4,14/5, а второй книги — 4,28/5.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, стоит ли читать первую украинскую эротику — книгу "Секс — дар Божий" от Пани Лань.