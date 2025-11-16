"Книга Азраїла". Почему столько шума вокруг этой серии и когда наконец 3-4 части

Третью часть "Світанок проклятої королеви" уже скоро можно будет прочитать на украинском

Первые две части серии Амбер В. Николь "Боги і монстри" наделали шума и бурно обсуждаются среди ценителей книг в Украине. Что у них такого особенного, сколько всего книг и когда наконец выйдет продолжение — обо всем этом "Телеграф" расскажет ниже.

О чем книги

В Украине вышло две части — "Книга Азраїла" и "Трон подоланих Богів". В центре сюжета Дианна, ставшая монстром, чтобы спасти сестру от смерти, и тысячу лет выполнявшая кровавые поручения от своего повелителя, скрывая от него, что в ней еще осталось что-то сочувствующее и человеческое.

Во время выполнения одного из поручений Дианна искала Книгу Азраила, и погиб небожитель — это почувствовал бог Семкаил, также известный как Разрушитель миров, и пришел в их мир. Никому не известно, была ли на самом деле Книга Азраила, но говорят, что в ней должно быть описано, как убить бессмертного бога — этого же самого Семкаила.

После тысячи лет манипуляций Дианна решает уйти от хозяина и заключает соглашение с богом. Их виды исторически враждуют, работать вместе им трудно, однако в процессе они обнаруживают, что оба страдают от своего прошлого и кошмаров, и начинают помогать друг другу с этим справиться. Пока Дианна не теряет самое ценное, что имеет, и не становится настоящим монстром, а Семкаил не решает не вернуть ее во что бы то ни стало.

Стоит ли читать "Книгу Азраїла"

Каждая книга – настоящий кирпичик на 700-800 страниц. На фоне многих других фэнтези действительно радует, что главный женский персонаж — не 17-летняя миниатюрная девочка с сверхспособностями, покоряющая богов и демонов. Нет, Дианна взрослая, сильная и высокая женщина, к тому же весьма агрессивная и жестокая.

Стиль в целом хорош, однако местами написан растянуто. Особенно во второй части много флешбеков, что несколько скучно и странно, учитывая, что в основном они просто более подробно пересказывают события первой книги. Понятно, что так автор хотела передать, как герои зациклены на прошлом, однако зачем так много?

Также не всегда ясна мотивация героев, и почему 1000+ летние создания местами ведут себя как подростки в пубертате. Но с другой стороны, много ли я видела тысячелетних созданий, чтобы судить их?

Несмотря на отметку 18+, в первой книге почти нет интимных сцен, что наверстали во второй части. Но в меру, не слишком много.

Отдельно стоит заметить, что Амбер В. Николь искусно заканчивает книги на моменте, когда у главных героев вот-вот будет все, что они хотят, хеппи-энд так близко, но вот в момент все рушится, и на этом финал. Поэтому если вы из тех людей, кого будет мучить интрига, лучше подождите выхода всех книг из серии.

Сколько всего частей и когда выйдет продолжение

Автором заявлено, что всего в цикле запланировано 7 книг. На сегодняшний день на английском вышло 4.

В издательстве "Богдан" утверждают, что третья книга "The Dawn of the Cursed Queen" ("Світанок проклятої королеви") может выйти уже к концу 2025 года , в то время как четвертая книга "The Wrath of the Fallen" ("Гнів полеглих") находится на этапе перевода.

Отметим еще один интересный момент: часто в сериях каждая следующая книга имеет меньший рейтинг, чем предыдущие. Но не серия "Боги і монстри". Вот какие рейтинги этих книг на Goodreads:

Книга Азраїла — 4,12. Трон подоланих богів — 4,21. Dawn of the Cursed Queen — 4,32. The Wrath of the Fallen — 4,41.

