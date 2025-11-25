Рус

"Ігри, у які грають боги". Чи варто читати та коли вийде друга книга (рецензія)

Валерія Куценко
"Ігри, у які грають боги", Ебіґейл Овен
"Ігри, у які грають боги", Ебіґейл Овен. Фото telegraf.com.ua

Перша частина "Горнила" закінчилася на найцікавішому місці

В Україні випустили багато цікавих книжкових новинок восени 2025 року — і серед них фентезі "Ігри, у які грають боги" від Ебіґейл Овен. Це перша частина серії "Горнило". Про що вона та чи варто її читати, розібрався "Телеграф".

Про що книга "Ігри, у які грають боги"

В цьому всесвіті поєднали сучасну Америку та грецьких богів. Боги раніше воювали, щоб визначитися, хто з них головний, та знищили Олімп — тому вирішили кожні 100 років проводити ігри, на яких від їх обличчя змагатимуться смертні, яких вони оберуть.

Аїд ніколи не брав участі в іграх, але цього разу йому треба перемога, щоб врятувати Персефону, і він обирає Ліру — дівча, що ще змалку була проклята Зевсом та кинута батьками напризволяще зі злодіями. На відміну від інших смертних на іграх, Ліра не володіє видатними фізичними даними, тільки хитрістю та розумом. І вона теж хоче перемоги, адже тоді Аїд зможе зняти її прокляття. Але виграти не так просто, адже боги знуджені та вигадують смертельно небезпечні завдання.

Ігри у які грають боги Ебіґейл Овен кольоровий зріз
Книга має красивий кольоровий зріз

Коли вийде продовження

Друга книга "The Things Gods Break" (можна перекласти як "Речі, які ламають боги") вийшла у 2025 році, проте коли вона буде перекладена українською поки не відомо.

Третя частина буде мати назву "The Wrath Gods Reap" ("Гнів, який пожинають боги") і анонсовано, що вона вийде англійською у 2026 році.

Чи варто читати серію "Горнило"

Побачивши опис, я думала це буде щось банальне та схоже на цикл "Гадес і Персефона" від Скарлетт Сент-Клер, який мене відверто розчарував, і який я кинула на третій книзі. З одного боку дещо банальщини дійсно є, — знову юна проклята та забита дівчина виявляється не простою смертною та легко підкорює мало не найсильнішого бога, — але тут прописано все набагато краще.

Хоча в книзі є попередження 18+, еротичних сцен в книзі не так багато. Авторка дійсно постаралася, щоб вигадати цікаві ігри та характери героїв, читати цікаво.

На Goodreads рейтинг першої частини "Горнила" складає 4,14/5, а другої книги — 4,28/5.

Раніше "Телеграф" також розповідав, чи варто читати першу українську еротику — книгу "Секс — дар Божий" від Пані Лань.

