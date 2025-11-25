"Ігри, у які грають боги". Чи варто читати та коли вийде друга книга (рецензія)

Перша частина "Горнила" закінчилася на найцікавішому місці

В Україні випустили багато цікавих книжкових новинок восени 2025 року — і серед них фентезі "Ігри, у які грають боги" від Ебіґейл Овен. Це перша частина серії "Горнило". Про що вона та чи варто її читати, розібрався "Телеграф".

Про що книга "Ігри, у які грають боги"

В цьому всесвіті поєднали сучасну Америку та грецьких богів. Боги раніше воювали, щоб визначитися, хто з них головний, та знищили Олімп — тому вирішили кожні 100 років проводити ігри, на яких від їх обличчя змагатимуться смертні, яких вони оберуть.

Аїд ніколи не брав участі в іграх, але цього разу йому треба перемога, щоб врятувати Персефону, і він обирає Ліру — дівча, що ще змалку була проклята Зевсом та кинута батьками напризволяще зі злодіями. На відміну від інших смертних на іграх, Ліра не володіє видатними фізичними даними, тільки хитрістю та розумом. І вона теж хоче перемоги, адже тоді Аїд зможе зняти її прокляття. Але виграти не так просто, адже боги знуджені та вигадують смертельно небезпечні завдання.

Книга має красивий кольоровий зріз

Коли вийде продовження

Друга книга "The Things Gods Break" (можна перекласти як "Речі, які ламають боги") вийшла у 2025 році, проте коли вона буде перекладена українською поки не відомо.

Третя частина буде мати назву "The Wrath Gods Reap" ("Гнів, який пожинають боги") і анонсовано, що вона вийде англійською у 2026 році.

Чи варто читати серію "Горнило"

Побачивши опис, я думала це буде щось банальне та схоже на цикл "Гадес і Персефона" від Скарлетт Сент-Клер, який мене відверто розчарував, і який я кинула на третій книзі. З одного боку дещо банальщини дійсно є, — знову юна проклята та забита дівчина виявляється не простою смертною та легко підкорює мало не найсильнішого бога, — але тут прописано все набагато краще.

Хоча в книзі є попередження 18+, еротичних сцен в книзі не так багато. Авторка дійсно постаралася, щоб вигадати цікаві ігри та характери героїв, читати цікаво.

На Goodreads рейтинг першої частини "Горнила" складає 4,14/5, а другої книги — 4,28/5.

