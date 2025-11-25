Можна порвати рота: де в Україні є заклад з величезними ролами (відео)

В Дніпрі можна скуштувати здоровенні роли "Філадельфія", які важитимуть по 450 грамів кожен

У Дніпрі в закладі "Hotpizza" продаються неймовірно великі роли. Чотири шматочки "Філадельфії" важать понад 450 грамів кожна і ледь поміщаються в одну руку.

Один з клієнтів замовив роли та поділився враженнями в TikTok. Роли дуже великі, але при цьому дуже смачні — від рису до червоної риби. За одну порцію йому довелось заплатити майже 2 тисячі гривень.

Заклад пропонує й інші "великі" страви. Наприклад, "Рол Делюкс" вагою 1,5 кг коштує 1700 гривень, суші-торт вагою 2,5 кг — 3100 гривень, а суші-паска майже на кілограм обійдеться в 1000 гривень. Такі страви явно розраховані на компанії або на тих, хто любить щедрі порції.

Меню закладу

Окрім суші та ролів, у меню є піца, бургери, салати та напої. Заклад знаходиться у ТРЦ Дафі на Зоряному бульварі 1А, а замовити страви можна через офіційний сайт.

