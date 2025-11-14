И никто тебя не контролирует: в Киеве есть магазин, который работает без людей (фото)

В этом киевском магазине можно приобрести "стандартные" продукты

В Киеве есть магазин, где нет кассиров и больших очередей. Там можно самостоятельно купить хлеб, сладости, напитки и т.д., однако оплата будет проходить только картой.

В конце зимы 2024 сеть "Киевхлеб" запустила свой первый магазин без персонала в столице. За несколько месяцев количество автономных точек возросло до шести, однако к осени остался только один магазин, как рассказал СЕО "Киевхлеб" Ярослав Федоренко для "Forbes".

Магазин работает круглосуточно, без перерывов. Вход происходит с помощью сканирования банковской карты, а расчет за товары производится только картой. Внутри продукция расположена по кругу, установлена касса самообслуживания и система видеонаблюдения с распознаванием лиц. При необходимости оператор может дистанционно заблокировать дверь и вызвать охрану. На дисплее кассы также работает видеоконсьерж для уменьшения риска краж.

Ассортимент магазина включает хлеб, сладости, крупы, напитки и т.д. Можно также сделать кофе.

Однако на видео блоггера ps.tanya в ТикТок можно увидеть, что на входе обычная пластиковая дверь без сканирования банковской карты.

Сейчас этот магазин работает по улице Симиренко, 23 в Святошинском районе столицы.

