От фольги до строительного инструмента: в Одессе есть магазин, где на все одна цена (видео)

Цена на все товары в магазине "Odna cina" в Одессе не превышает 38 гривен

В Одессе работает магазин, где все товары стоят одинаково – 38 гривен, и здесь можно найти буквально все: от специй и бытовой химии до строительных инструментов и ведер.

Как посмотреть видео пользователя ТикТок Maksym Apps, в магазине "Odna cina" есть посуда, специи, бытовая химия, косметика, украшения и канцелярия. Кроме этого есть отдел со строительными инструментами, а также большое предложение изделий из пластика — ведра, швабры, тазы и т.д.

Магазин находится на улице Героев Крут, 19, в Хаджибейском районе Одессы. Необычная ценовая политика позволяет покупателям экономить и удобно покупать разные товары в одном месте.

Такая концепция "все по одной цене" становится все более популярной, ведь позволяет упростить покупки и делает их доступными для широкого круга людей.

Кроме этого, подобный магазин также находится на улице Академика Филатова, 25 и на просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/3.

