Золотые зубы, пышные наряды, неприкосновенность женщин и другие удивительные традиции закарпатских ромов

Не все ромы одинаковые и не все бедно живут

Ромы в Украине живут давно. Однако это отдельная народность, которая не всегда подчиняется правилам и устоям украинского общества. У некоторых каст есть свои вековые традиции, некоторые живут богато, а некоторые побираются.

Что стоит знать:

Ромы в Украине имеют вековые традиции и часто живут по собственным правилам

Традиции ромов, например золотые коронки и пышные наряды, происходят из их кочевого прошлого.

Самым большим грехом гостя у цыган является нарушение традиции неприкосновенности женщин и детей в доме

О том, как живут богатые ромы на Закарпатье и какие у них удивительные традиции, рассказал Дмитрий Комаров в новом выпуске "Мир наизнанку".

Героями программы телеведущего стали не только богатые ромы, но и бедные, которые живут на Львовщине и Закарпатье. Однако, именно те, что имеют достаток, больше придерживаются вековых традиций.

Так, например, у них есть традиция вставлять золотые коронки на зубы. Среди ромов это считается показателем богатства и просто модно. Однако, как рассказал Комаров, начало эта традиция берет из древних времен, когда ромы много кочевали, а золото было самой надежной валютой. Отсюда также традиция носить на себе много золотых украшений.

С кочевым образом жизни ромом связана также традиция пышных многослойных нарядов у женщин. В древние времена они вынуждены были перемещать свои вещи на себе. А еще в нарядах ромских женщин отразились культурные слои других народов — турецких, арабских и тд, именно поэтому их традиционная одежда часто такая пестрая и необычная.

Будучи в доме у одной ромской семьи на Закарпатье, Дмитрий Комаров поинтересовался у хозяина дома, что для них является наибольшим грехом гостя. За что человека могут выгнать из дома навсегда и даже избить. Как оказалось, у ромов есть традиция неприкосновенности женщин в доме. Если гость прикоснулся к женщине или обидел ребенка, его тут же выгонят, или даже побьют.

Еще одна необычная традиция, почему некоторые ромы живут богато, это совместные заработки. Например, если в семье 5 сыновей, то сначала все пятеро зарабатывают на дом и машину старшего, потом второго, третьего и так, пока не обеспечат достойные условия жизни для всех братьев.

