Когда лучше покупать саженцы — весной или осенью

Начинающим садоводам будет интересно узнать, когда лучше всего купить и посадить саженцы, будь то яблоня, слива, персик или виноград. Даже декоративные насаждения больше любят эту пору года.

Весной или осенью нужно сажать виноград, яблоню, вишню и другие плодовые и даже декоративные деревья? Когда лучше покупать саженцы, чтобы покупка была в радость на многие годы?

Главный момент в том, что осенью молодые свежие саженцы только поступают в продажу. Большой ассортимент, доступны редкие сорта, которые выращиваются в небольших количествах, а также минимальна травма для корней при пересадке — основные преимущества осенней покупки и посадки саженцев.

А к весне остается только то, что было не продано осенью. Ассортимент скудный, после зимнего хранения не все доживают до теплого времени, и возможные скидки — это просто желание продавца избавиться от залежавшегося товара.

Исключением для весны можно считать тот случай, когда саженцы продаются в садовом центре, в надлежащих условиях, когда корневая система вся "укутана" в торфяной субстрат. В сравнении с рядом саженцев, можно сразу увидеть, кто из них живой, здоровый : белые проснувшиеся корни, первые листики и т.д.

