Коли краще купувати саджанці – навесні чи восени

Початківцям садівникам буде цікаво дізнатися, коли найкраще купити і посадити саджанці — чи то яблуня, слива, персик чи виноград. Навіть декоративні насадження більше люблять цю пору року.

Навесні чи восени потрібно садити виноград, яблуню, вишню та інші плодові та навіть декоративні дерева? Коли краще купувати саджанці, щоб покупка була на радість на багато років?

Головний момент у тому, що восени молоді свіжі саджанці лише надходять у продаж. Великий асортимент, доступні рідкісні сорти, які вирощуються в невеликих кількостях, а також мінімальна травма для коріння під час пересадки — основні переваги осінньої купівлі та посадки саджанців.

А до весни залишається лише те, що було не продано восени. Асортимент мізерний, після зимового зберігання не всі доживають до теплого часу, і можливі знижки — це просто бажання продавця позбутися товару, що залежався.

Винятком для весни можна вважати той випадок, коли саджанці продаються в садовому центрі, у належних умовах, коли коренева система вся "закутана" у торф’яний субстрат. Якщо уважно подивитися на ряд саджанців, можна відразу побачити, хто з них живий, здоровий : біле коріння в активному зростанні, перші листочки і т.д.

