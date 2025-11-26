Некоторые украинские паспорта больше не действуют: что нужно сделать перед поездкой

Гражданам Украины придется оформить важный документ

С 29 октября 2025 года в Украине начали действовать новые правила для загранпаспортов. Кабмин больше не позволяет продлевать их срок более чем на 10 лет.

Теперь "продленные" паспорта нельзя использовать для поездок за границу. Об этом рассказали в Департаменте консульской службы. МИД Украины.

Ранее временное продление паспортов ввели из-за войны, когда паспортная система не работала. Это позволяло людям оформлять документы во время боевых действий. Теперь, когда система полностью восстановлена, Украина возвращается к международным стандартам.

Загранпаспорт Украины

Что изменилось:

Паспорт для взрослых (16 лет) действует до 10 лет.

Паспорт для детей в возрасте до 16 лет действует до 4 лет.

Каждый ребенок должен иметь отдельный паспорт, данные о детях в паспорте родителей больше не вносят.

Что делать владельцам "продолженных" паспортов:

Если гражданин находится за границей и не может въехать в ЕС, нужно обратиться в украинское посольство или консульство. Там можно получить удостоверение для возвращения домой;

Для детей до 16 лет документ выдают бесплатно, для взрослых – по тарифу консульского сбора;

В Украине можно оформить новый биометрический паспорт в ЦПАУ, миграционной службе или ГП "Документ".

В МИДе напоминают, что большинство стран мира принимают только паспорта со сроком действия до 10 лет. Авиакомпании также могут отказать в посадке пассажиров с продленными паспортами.

