Деякі українські паспорти більше не працюють: що потрібно зробити перед поїздкою

Громадянам України доведеться оформити важливий документ

Від 29 жовтня 2025 року в Україні почали діяти нові правила для закордонних паспортів. Кабмін більше не дозволяє продовжувати їхній термін понад 10 років.

Тепер "продовжені" паспорти не можна використовувати для поїздок за кордон. Про це розповіли в Департаменті консульської служби МЗС України.

Раніше тимчасове продовження паспортів запровадили через війну, коли паспортна система не працювала. Це дозволяло людям оформляти документи під час бойових дій. Тепер, коли система повністю відновлена, Україна повертається до міжнародних стандартів.

Закордонний паспорт України

Що змінилося:

Паспорт для дорослих (від 16 років) діє до 10 років.

Паспорт для дітей до 16 років діє до 4 років.

Кожна дитина має мати свій окремий паспорт, дані про дітей у паспорті батьків більше не вносять.

Що робити власникам "продовжених" паспортів:

Якщо громадянин перебуває за кордоном і не може в’їхати до ЄС, потрібно звернутися до українського посольства або консульства. Там можна отримати посвідчення для повернення додому;

Для дітей до 16 років документ видають безкоштовно, для дорослих – за тарифом консульського збору;

В Україні можна оформити новий біометричний паспорт у ЦНАПі, міграційній службі або ДП "Документ".

У МЗС нагадують, що більшість країн світу приймають тільки паспорти з терміном дії до 10 років. Авіакомпанії також можуть відмовити у посадці пасажирів із "продовженими" паспортами.

