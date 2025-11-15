1000 грн от государства: как получить "Зимнюю поддержку" и куда потратить

Как быстро поступят 1000 грн по программе и через какое время они просто сгорят. Пошаговая инструкция и основные факты

В Украине стартовала подача заявок на получение 1000 грн от государства — программа "Зимняя поддержка". Большое количество людей, желающих воспользоваться ею, уже привело к сбоям в "Дии".

Телеграф собрал полную инструкцию, кто имеет право на выплату, какие сроки и на что можно потратить средства.

Кто может получить "Зимнюю поддержку"

"Зимнюю поддержку" могут получить граждане Украины, которые на момент подачи заявления находятся на территории Украины, кроме оккупированных частей. Если человек младше 18 лет — за него заявку формирует и получает деньги один из родителей.

Как получить 1000 грн

Онлайн можно подать заявку в "Дия" и получить средства на карту Национального кэшбека. Если оформление в "Дии" недоступно — в отделениях Укрпочты.

Как подать заявление на получение 1000 грн в "Дии"

Подать заявку в "Дия" можно с 15 ноября. Для начала нужно авторизоваться. В разделе "Сервисы" выберите "Зимняя поддержка".

Где находится "Зимняя поддержка" в "Дии"

Далее нужно выбрать для кого получать средства — если только для себя выбираете и нажимаете "Далее", если есть дети, можно выбрать их или добавить свидетельства о рождении. Затем нужно выбрать карту Национальный кэшбек для зачисления средств. При отсутствии карты — открыть ее. Проверяем данные и нажимаем "Отправить".

Как быстро придут деньги

Средства засчитываются в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.

Как подать заявление через Укрпочту

Оформить заявку можно с 18 ноября по 24 декабря включительно в отделениях Укрпочты или через почтальон. Если почтальон не приходит регулярно, можно заказать визит домой по телефону: 0 800 300 545.

Для оформления понадобятся:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность

РНОКПП или отметка в паспорте при его отсутствии

документ, подтверждающий право на пенсию по инвалидности или социальной помощи

для опекунов — документ, удостоверяющий личность, и подтверждение назначения опекуна.

Как оформить "Зимнюю поддержку" через Укрпочту в 2025 году

До какого числа нужно использовать 1000 грн?

Если средства получены через приложение "Дия" — до 30 июня 2026 ;

— ; Если средства получены через Укрпочту без заявления — до 26 декабря 2025 ;

— ; Если средства получены через Укрпочту по заявлению – до 1 февраля 2026 года .

– . После этих дат средства аннулируются и не возмещаются.

Как можно использовать средства и получится ли снять наличные?

Вырученные средства нельзя снять наличными — они будут начислены на карточку Нацкешбека. Если вы используете Укрпочту, сумма зачисляется на ваш счет клиента Укрпочты.

Средства с карты Нацкешбека можно потратить на книги и другую печатную продукцию, лекарства и медицинские товары украинского производства, зарегистрированные в программе, оплату коммунальных услуг, покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, почтовые услуги, а также благотворительность — например, сделать донат на ВСУ через UNITED24. Отметим, приобретенные товары можно вернуть — деньги вернутся на карту Нацкешбека.

Использовать 1000 гривен через Укрпочту можно так: сделать донат на ВСУ, оплатить коммунальные услуги, приобрести лекарства, оформить подписку на печатные издания, воспользоваться почтовыми услугами или покупать товары украинского производства.

Внезапный бонус для пользователей карт "Монобанка"

Monobank запустил специальную акцию для своих пользователей — среди всех, кто получит деньги на карту Нацкешбека, банк разыгрывает 200 зарядных станций. Результаты розыгрыша будут объявлены 15 января 2026 года, когда программа завершится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить поездами "Укрзализныци". Речь идет о 3000 км. Будет стартовать программа с 1 декабря.