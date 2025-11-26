"Застигли на початковому рівні": які овочі так і не стали масовими в Україні через війну

Українці під час війни обирають звичні продукти

Повномасштабна війна зупинила впровадження нових овочевих культур в Україні. Навіть батат і спаржа, які фермери активно садили кілька років тому, так і не стали масовими. Виробництво цих продуктів застигло на початковому рівні.

Що треба знати:

Фермери припинили експерименти з новими культурами

Дві кризи підряд загальмували розвиток

Українці обирають поживність, а не новинки

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів Олександр Хорев – експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine. Детальніше читайте у матеріалі: "В Україні можуть почати вирощувати банани, а от з цибулею є проблеми".

У магазинах можна знайти вітчизняний батат і спаржу, а ще десять років тому таких продуктів на полицях взагалі не було, нагадує експерт. Проте масштаби вирощування не збільшуються.

Виробництво не розширюється. Спочатку Ковід, а потім повномасштабна війна призупинили цей процес, пояснив Олександр Хорев.

Експерт назвав кілька причин такої ситуації. По-перше, з країни масово виїхали жінки з дітьми. Саме ця група споживачів найбільше цікавилася новими продуктами та стравами з них, каже Хорев. По-друге, під час війни люди не шукають гастрономічних відкриттів.

"Воєнний час не для гастровідкриттів, для більшості ключовим фактором є поживність і якість продуктів", – додав координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine.

Аграрії не ризикують розширювати виробництво незвичних культур, відзначає Хорев. Попит на них зараз мінімальний, а інвестиції потребують значних коштів. Фермери воліють садити перевірені овочі, які точно купуватимуть.

