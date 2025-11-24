Укр

Есть специальные коды: как "зимнюю тысячу" потратить на продукты в Украине

Марина Бондаренко
Читати українською
Зимняя выплата для украинцев Новость обновлена 24 ноября 2025, 10:36
Зимняя выплата для украинцев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть одно главное требование, на которое нужно обратить внимание, чтобы украинцы купили продовольственные товары на "Зимнюю поддержку"

После старта зимней помощи с 15 ноября украинцев интересует, можно ли использовать эти средства на продукты и другие товары. Это зависит не от вывески магазина, а от его MCC-кода, по которому банк определяет категорию торговой точки.

На что точно невозможно потратить 1000 гривен, так это алкоголь, табак, импортные товары и покупки на АЗС. Об этом пояснили в материале "Факты".

Разрешены ли покупки продуктов на "зимнюю тысячу"

Тратить 1000 гривен на еду можно, если магазин имеет необходимый MCC-код. В постановлении №1443 определено, что под программу подпадают продовольственные учреждения с кодами:

  • 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины,
  • 5499 – рынки и другие точки продажи продуктов.

К разрешенным так же относятся магазины полуфабрикатов, специализированные пищевые магазины, точки готовой пищи и торговые автоматы.

Важно:

  • оплачиваются только товары украинского производства;
  • запрещено покупать алкоголь и табак;
  • рассчитаться на АЗС нельзя.

Использование средств в "Укрпочте"

В отделениях "Укрпочты" тоже разрешено приобрести украинские продукты (крупы, консервы и т.п.).

Наличными эти средства не выдают, за один визит можно совершить несколько оплат. Если в течение трех посещений часть суммы остается неиспользованной, ее вернут в бюджет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для социально уязвимых категорий населения с 15 ноября также предусмотрены дополнительные выплаты по 6500 гривен.

