Таких цен вы больше не увидите: цены на любимые украинцами продукты уж скоро взлетят в космос

Цены на кондитерские продукты в Украине будут медленно, но неумолимо ползти вверх из-за инфляции. Однако это не касается новогодних праздников ибо в этот период ценники могут вообще улететь в космос.

Об этом "Телеграфу" рассказали производители и отраслевые эксперты.

Так, согласно прогнозу президента ассоциации "Укркондпром" Александра Балдынюка, подорожание кондитерки будет происходить постепенно, примерно на 1-2% ежемесячно, в пределах общей инфляции.

Я не думаю, что будет какой-то стремительный рост. Динамика роста себестоимости превосходит динамику роста цены для потребителя. Мы не можем полностью компенсировать увеличение себестоимости из-за повышения цены на полке в магазине. сказал Балдынюк

Если Госстат прогнозирует годовую инфляцию на уровне 15%, то кондитерские изделия могут подорожать примерно на ту же величину в течение года. Однако это распределяется на долгий период, поэтому потребители не ощутят резкий удар по кошельку.

Этого же мнения придерживается вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Рынок сейчас достаточно стабилен. Определенное повышение, определенное увеличение себестоимости, соответственно, причины повышения есть. Но они не столь велики, чтобы делать какой-то ажиотаж Отметил Тараненко

Однако, как отмечается в статье, есть оговорки: самые высокие цены на продукты следует ожидать под Новый год и Рождество из-за традиционного роста спроса в праздничный период.

