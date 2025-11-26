Этот продукт становится роскошью: цены растут каждую неделю, но стоит ли делать запасы

Несмотря на подорожание, ценники еще не достигли тех высот, которые наблюдались в 2024 году

Цены на тепличные огурцы значительно выросли, по сравнению с прошлым месяцев. Такая ситуация складывается из-за сокращения предложения и повышенного спроса.

Что нужно знать:

Огурец дорожает практически еженедельно.

Отдельные виды овоща прибавили почти 100 процентов к стоимости.

Паниковать и делать запасы не стоит.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Пока тепличные комбинаты предлагают огурцы в среднем на 10% дороже, чем еще неделю назад, За месяц же некоторые виды данного овоща взлетели в цене почти в два раза.

Так, например, по данным сайта Минфин, огурцы гладкие сейчас в среднем продаются в магазинах по 149 гривен за килограмм . Тогда как в октябре их можно было купить за 80 гривен;

сейчас в среднем продаются в магазинах . Тогда как Обычные огурцы прибавили за месяц в среднем ~ 15 гривен к своей цене — со 115 до 130 гривен за килограмм;

прибавили за месяц в среднем ~ Колючие огурцы выросли в цене в среднем на ~ 25 гривен по сравнению с октябрем — со 137 до 163;

выросли в цене в среднем на ~ по сравнению с октябрем — со Меньше всего подорожали короткоплодные огурцы — средняя цена поднялась со 109 до 117 гривен.

При этом стоит отметить, что в целом, даже несмотря на подорожание, цены еще не достигли тех высот, которые наблюдались в 2024 году. Сейчас данные овощи стоят примерно на 5-10 процентов дешевле.

Прогноз по ценам на овощи: президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник ранее в комментарии "Телеграфу" объяснял, что в ближайшие 2-3 месяца цены останутся низкими.

К Новому году на цены особо ничего не повлияет, они будут просто расти. Не глобально, потому что урожай большой, сказал Баштанник

Средняя стоимость нашего базового трехлитрового борщевого набора составляет 146,75 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Украине в два раза подорожала свинина и что будет с ценами.