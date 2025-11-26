Этот продукт становится роскошью: цены растут каждую неделю, но стоит ли делать запасы
Несмотря на подорожание, ценники еще не достигли тех высот, которые наблюдались в 2024 году
Цены на тепличные огурцы значительно выросли, по сравнению с прошлым месяцев. Такая ситуация складывается из-за сокращения предложения и повышенного спроса.
Что нужно знать:
- Огурец дорожает практически еженедельно.
- Отдельные виды овоща прибавили почти 100 процентов к стоимости.
- Паниковать и делать запасы не стоит.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Пока тепличные комбинаты предлагают огурцы в среднем на 10% дороже, чем еще неделю назад, За месяц же некоторые виды данного овоща взлетели в цене почти в два раза.
- Так, например, по данным сайта Минфин, огурцы гладкие сейчас в среднем продаются в магазинах по 149 гривен за килограмм. Тогда как в октябре их можно было купить за 80 гривен;
- Обычные огурцы прибавили за месяц в среднем ~ 15 гривен к своей цене — со 115 до 130 гривен за килограмм;
- Колючие огурцы выросли в цене в среднем на ~ 25 гривен по сравнению с октябрем — со 137 до 163;
- Меньше всего подорожали короткоплодные огурцы — средняя цена поднялась со 109 до 117 гривен.
При этом стоит отметить, что в целом, даже несмотря на подорожание, цены еще не достигли тех высот, которые наблюдались в 2024 году. Сейчас данные овощи стоят примерно на 5-10 процентов дешевле.
Прогноз по ценам на овощи: президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник ранее в комментарии "Телеграфу" объяснял, что в ближайшие 2-3 месяца цены останутся низкими.
К Новому году на цены особо ничего не повлияет, они будут просто расти. Не глобально, потому что урожай большой,
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Украине в два раза подорожала свинина и что будет с ценами.