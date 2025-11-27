Неожиданное животное под капотом: водитель даже не догадывался о "пассажире" (видео)

В "Фейсбуке" спорят, кто именно залез в мотор авто в Днепре

В Днепре водитель обнаружил необычного гостя – под капот его автомобиля заползла змея. Сначала пресмыкающееся залезло под колесо, потом под днище, а впоследствии "поселилось" прямо в двигателе.

Инцидент заметили прохожие, которые сразу сообщили владельцу авто. На место прибыли спасатели, осторожно доставшие змею и выпустившие ее у реки. Поэтому стоит осматривать не только случай проникновения кошек под капот, но и более хладнокровных гостей.

Среди пользователей соцсети идут споры, кто именно "наведался" в автомобиль — водяной уж или полоз. Важно, что обе змеи неядовитые. Судя по форме головы и цвета, это вероятно водяной уж. У него, в отличие от обычного, нет характерных "ушек"-пятен. Чтобы отличить водяного ужа от гадюки, следует помнить — ужа круглые зрачки, плоская и удлиненная голова.

Комментаторы также посмеялись над ситуацией. "Так как тещу надо возить в салоне, а не под капотом", "Так она на зарядку встала у аккумулятора, свет же отключают", — и другие шутки вызвало видео. "Хорошо, что спасли, а не погиб", — резюмирует Любовь.

