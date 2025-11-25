"Живет лучшую жизнь": забавный пес в авто покорил сеть (видео)

Невозмутимости животного можно только позавидовать

В соцсетях появилось видео, на котором большая собака сидит на переднем сиденье автомобиля и выглядывает в окно. Животное наблюдало за дорогой, излучая уверенность и олимпийское спокойствие.

Пес выглядел так, будто это он настоящий владелец авто, а за рулем находится его персональный водитель. Забавное видео было обнародовано в одном из одесских пабликов.

"Он живет лучшую жизнь", — убеждены авторы видео.

На кадрах видно, как собака прищурившись, "небрежно" высунула лапу наружу, что придает сцене забавной "киношной" пафосности. Уши собаки бережно закрыты от сквозняка ярким цветным шарфом.

Видео уже собрало более 135 000 просмотров, поднимая настроение пользователям.

Стоит отметить, что героем видео является собака породы маламут, которую зовут Люка.

Люка с тарелкой азиатских пельменей цзяоцзы

Псу два года и он имеет свой личный канал в соцсети Instagram со 146 тыс. подписчиками.

