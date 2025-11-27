Неочікувана тварина під капотом: водій навіть не здогадувався про "пасажира" (відео)

У "фейсбуці" сперечаються, хто саме заліз у мотор авто в Дніпрі

У Дніпрі водій виявив незвичайного гостя — під капот його автомобіля заповзла змія. Спочатку плазун заліз під колесо, потім під днище, а згодом "оселився" прямо у двигуні.

Інцидент помітили перехожі, які одразу повідомили власника авто. На місце прибули рятувальники, які обережно дістали змію та випустили її біля річки. Тож варто оглядати не тільки на випадок проникнення котів під капот, а й більш холоднокровних гостей.

Серед користувачів соцмережі точаться суперечки, хто саме "навідався" до автомобіля — водяний вуж чи полоз. Важливо, що обидві змії неотруйні. Судячи з форми голови та кольору, це ймовірно — водяний вуж. У нього, на відміну від звичайного, немає характерних "вушок"-плям. Щоб відрізнити водяного вужа від гадюки, варто пам'ятати — у вужа круглі зіниці, пласка та видовжена голова.

Коментатори також покепкували з ситуації. "Бо тещу треба возити в салоні, а не під капотом", "Так вона на зарядку встала біля акумулятора, світло ж відключають", — та інші жарти викликало відео. "Добре, що спасли, а не загинув", — резюмує Любов.

