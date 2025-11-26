"Ищут, где национальный кэшбек потратить". Украинцев развеселила пушистая очередь "покупателей" возле магазина (видео)

Животные стояли у открытой двери магазина и ждали

В Запорожье у одного из продуктовых магазинов, где продают мясо, увидели интересную картину. Ведь несколько бездомных собак выстроились в очередь.

Соответсвующее видео распространяют местные каналы. Отметим, что когда именно произошло событие неизвестно, однако украинцев оно развеселило.

На опубликованном видео видно, как возле продуктового магазина, где открытая дверь выстроилась очередь. Правда, это были не обычные покупатели, а бездомные собаки. Животные просто вежливо стояли у двери и ждали, не обращая внимания на людей.

В комментариях пользователи шутили и писали, что вероятнее всего собак подкармливают в этом магазине. Или они ждут покупателя, который вынесет им что-нибудь вкусненькое. Не обошли украинцы и тему расчета деньгами за национальный кэшбек:

"Они пришли кэшбек потратить";

"Видимо, их там подкармливают";

"Может просто собаки ждут сердобольную бабушку, которая всегда там покупает что-нибудь?"

