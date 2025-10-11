"Попутку ловить?". Украинцев развеселил забавный курьез с животным на остановке (видео)

Мнения украинцев относительно курьеза разделились

В Украине довольно часто встречаются остроумные курьезы с разными животными. В этот раз украинцы увидели коня в необычном месте. Ведь животное стояло на автобусной остановке.

Соответствующее видео было опубликовано местными пабликами. Отмечается, что курьез произошел во Львовской области возле поселка Горняки.

На видео видно, что лошадь стоит на автобусной остановке и ждет кого-нибудь. Животное ведет себя довольно спокойно, хотя немного и неприветливо по отношению к незнакомому мужчине. По словам автора, конь стоял на остановке и имел немного грязный нос. Как животное оказалось там и что с ним произошло дальше точно не известно.

Однако в комментариях мнение пользователей разделилось, ведь были те, кто шутил и писал, что конь ждет попутку. А были и те, кому не понравилось то, что животное бросили или оно потерялось, а помощь так и не получило.

Напомним, недавно во Львове увидели опасных пушистых хищников. Ведь люди стали свидетелями, как две лисы у лесополосы бегают одна за другой и играют. Животные почти не обращали внимания на людей и авто, которые проезжали мимо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец приручил хищного пушистика и покорил сеть милыми видео с ним. Известно, что житель Хмельницкой области приручил дикого лисенка. Животное подросло и даже "помогает" хозяину по хозяйству.