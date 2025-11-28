Корзины полные, кошельки пустые: самые смешные мемы о Черной пятнице

Подборка приколов о Черной пятнице

Черная пятница — период не только "огромных скидок" и ажиотажа в магазинах, но и мемов в соцсетях. Люди еще не успели проснуться, а лента уже переполнена шутками о пустых кошельках, хитрых маркетплейсах и фейковых скидках.

С помощью мем высмеивают те самые рекламные лозунги и "вау-скидки", которые часто оказываются не такими уж выгодными. Хочешь купить — готовься к "послепродажному синдрому".

Мемы о Черной пятнице – это способ совместно пережить стресс. С опытом покупок в период безумных скидок сталкивался, пожалуй, каждый, а затем разочаровывался из-за невыгодности предложений. Поэтому со смехом легче переживать такой досадный опыт.

Поэтому шопинг в Черную пятницу — это для кого-то сеанс своеобразной терапии, а для кого-то просто повод посмеяться над шутками в соцсетях. В любом случае в этот период либо опустошается кошелек, либо поднимается настроение.

