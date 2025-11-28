Кошики повні, гаманці порожні: найсмішніші меми про Чорну п'ятницю

Добірка приколів про Чорну п'ятницю

Чорна п’ятниця — період не тільки "величезних знижок" та ажіотажу в магазинах, а й мемів у соцмережах. Люди ще не встигли прокинутись, а стрічка вже переповнена жартами про порожні гаманці, хитрі маркетплейси і фейкові знижки.

За допомогою мемів висміюють ті самі рекламні гасла та "вау-знижки", які часто виявляються не такими вже вигідними. Хочеш купити — готуйся до "післяпродажного синдрому".

Меми про Чорну п’ятницю — це спосіб спільно пережити стрес. Із досвідом покупок у період шалених знижок стикався, мабуть, кожен, а потім розчаровувався через невигідність пропозицій. Тому зі сміхом легше переживати такий прикрий досвід.

Меми про Чорну п'ятницю

Меми про Чорну п'ятницю

Тому шопінг у Чорну п’ятницю — це для когось сеанс своєрідної терапії, а для когось — просто привід посміятися з жартів у соцмережах. У будь-якому випадку в цей період або спустошується гаманець, або підіймається настрій.

Меми про Чорну п'ятницю

Приколи про Чорну п'ятницю

