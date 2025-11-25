Как не потратить лишнее. Лайфхаки на Черную пятницу, которые сэкономят ваши деньги

Не все скидки, которые предлагают магазины, настоящие

В 2025 году Черная пятница выпадает на 28 ноября. В этот период в магазинах и маркетплейсах начинается период скидок, а сама эта дата знаменует начало предновогоднего шоппинга. В это время покупателям предлагают много скидок и интересных акций, однако, не все они выгодные. Есть лайфхаки, которые помогут действительно сэкономить деньги.

"Телеграф" рассказывает, как не потратить лишнее и по-настоящему сэкономить в период Черной пятницы.

Лайфхаки для экономии в Черную пятницу

Составьте бюджет и список покупок

В начале всех распродаж, ответственно подойдите к планированию покупок и составлению бюджета, пишет The Guardian. Очень важно определить, что вам действительно нужно и потом уже искать это по разным торговым сетям и онлайн-магазинам. Также нужно определить бюджет, который вы готовы потратить в Черную пятницу и не превышать его.

Следите за ценами на нужные товары

Когда определились со списком покупок, начинайте отслеживать цены. Это можно делать онлайн или же походами в магазины накануне Черной пятницы. Также можно использовать специальные приложения для отслеживания цен. Очень важно не попасться на крючок и чтобы скидка была настоящей, а не завуалированной.

Проверяйте старт продаж

Помните, что распродажи и выгодные предложения начинаются заблаговременно, а не только в саму Черную пятницу 28 ноября. Очень важно уследить за стартом продаж, чтобы выгодно купить запланированный товар до того, как его раскупят другие.

Комбинируйте скидки

Если вы будете мониторить цены, отслеживать акции и собирать разные промокоды/купоны, то есть шанс сэкономить еще больше. Ведь во многих торговых сетях можно комбинировать скидки, а еще и получать кэшбек от покупок.

Распознавайте манипуляции

Магазины не будут работать себе в убыток, поэтому используют разные манипуляции в период Черной пятницы. Не ведитесь на ощущение срочности или дефицита, которые они создают, чтобы привлечь вас к быстрой импульсивной покупке. Та же история с завышенными ценами накануне Черной пятницы, которые потом выдают за невероятные скидки. Будьте внимательны и не ведитесь на манипуляции маркетологов.

