Как не потратить лишнее. Лайфхаки на Черную пятницу, которые сэкономят ваши деньги
Не все скидки, которые предлагают магазины, настоящие
В 2025 году Черная пятница выпадает на 28 ноября. В этот период в магазинах и маркетплейсах начинается период скидок, а сама эта дата знаменует начало предновогоднего шоппинга. В это время покупателям предлагают много скидок и интересных акций, однако, не все они выгодные. Есть лайфхаки, которые помогут действительно сэкономить деньги.
"Телеграф" рассказывает, как не потратить лишнее и по-настоящему сэкономить в период Черной пятницы.
Лайфхаки для экономии в Черную пятницу
- Составьте бюджет и список покупок
В начале всех распродаж, ответственно подойдите к планированию покупок и составлению бюджета, пишет The Guardian. Очень важно определить, что вам действительно нужно и потом уже искать это по разным торговым сетям и онлайн-магазинам. Также нужно определить бюджет, который вы готовы потратить в Черную пятницу и не превышать его.
- Следите за ценами на нужные товары
Когда определились со списком покупок, начинайте отслеживать цены. Это можно делать онлайн или же походами в магазины накануне Черной пятницы. Также можно использовать специальные приложения для отслеживания цен. Очень важно не попасться на крючок и чтобы скидка была настоящей, а не завуалированной.
- Проверяйте старт продаж
Помните, что распродажи и выгодные предложения начинаются заблаговременно, а не только в саму Черную пятницу 28 ноября. Очень важно уследить за стартом продаж, чтобы выгодно купить запланированный товар до того, как его раскупят другие.
- Комбинируйте скидки
Если вы будете мониторить цены, отслеживать акции и собирать разные промокоды/купоны, то есть шанс сэкономить еще больше. Ведь во многих торговых сетях можно комбинировать скидки, а еще и получать кэшбек от покупок.
- Распознавайте манипуляции
Магазины не будут работать себе в убыток, поэтому используют разные манипуляции в период Черной пятницы. Не ведитесь на ощущение срочности или дефицита, которые они создают, чтобы привлечь вас к быстрой импульсивной покупке. Та же история с завышенными ценами накануне Черной пятницы, которые потом выдают за невероятные скидки. Будьте внимательны и не ведитесь на манипуляции маркетологов.
