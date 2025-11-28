Гороскоп на 29 ноября: Скорпионов ожидают новые знакомства, а Львов — проверка чувств

Гороскоп подскажет, что вас ждет в этот день

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 29 ноября, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра утро у этого знака может начаться с мелких дел, которые заставят изменить планы на день. Нужно быть внимательнее с финансами, потому что есть риск потратить деньги на ненужные вещи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Представители этого знака могут почувствовать, что партнер старается переложить на них часть ответственности. Это может вызвать не самый легкий разговор. В эмоциональном плане день будет сложным, но честность в диалоге поможет избежать еще больших проблем.

Близнецы (21.05-21.06)

В субботу Близнецы будут тянуться к людям и разговорам, но не все диалоги окажутся честными: кто-то может говорить намеками или что-то скрывать. Лучше этот день посвятить себе, своим целям и не тратить энергию на тех, кто с вами не откровенный.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завтра Ракам может напомнить о себе человек из прошлого, который скажет то, что раньше не решался. Его слова могут снова открыть старые чувства или создать путаницу. Это будет шанс либо окончательно закрыть прошлое, либо понять, что там остались важные ответы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот знак может столкнуться с ревностью или сомнениями в отношениях без реальных причин. Львам важно помнить, что эмоции будут сильнее логики, но поддаваться им нельзя. Если не контролировать реакцию, можно устроить конфликт там, где его можно было избежать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Представители этого знака почувствуют давление со стороны близких, возможно, от них будут ждать больше заботы и внимания, чем они готовы дать. Важно не игнорировать людей полностью, но и не соглашаться на то, что отнимет у вас силы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра Весы могут столкнуться с сильными эмоциональными перепадами, которые утомят больше, чем любой физический труд. Поэтому стоит взять "паузу" и провести день в одиночестве, чтобы разобраться в себе и своих мыслях.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В субботу Скорпионы могут оказаться в центре событий: новые знакомства, общение, мероприятия. Будет шанс произвести яркое впечатление, но важно следить за тратами. Не теряйте голову, даже если день будет активным и интересным.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Представители этого знака завтра могут быть полностью погружены в решение финансовых вопросов. Стоит пересмотреть бюджет, отказаться от лишнего и подумать о том, куда уходят деньги. Также важно уделить больше внимания партнеру.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги почувствуют скрытое напряжение. Важно не игнорировать это чувство, а наоборот, заняться тем, что дает контроль и спокойствие: порядок, планы, забота о доме и себе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У этого знака завтра будет много эмоций, сюрпризов и, возможно, подарков от близкого человека. В работе в ближайшее время намечаются перемены, которые могут привести к новым этапам, идеям или проектам.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам важно отдохнуть от работы и рутины, позволив себе нормальный выходной. Займитесь тем, что помогает вам чувствовать себя лучше. В важных вопросах следует прислушиваться к внутреннему голосу.