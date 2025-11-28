Гороскоп на 29 листопада: Скорпіонів чекають нові знайомства, а Левів — перевірка почуттів

Гороскоп підкаже, що на вас чекає цього дня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 29 листопада, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра ранок цього знака може початися з дрібних справ, які змусять змінити плани на день. Потрібно бути уважнішими з фінансами, бо є ризик витратити гроші на непотрібні речі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Представники цього знака можуть відчути, що партнер намагається перекласти на них частину відповідальності. Це може викликати не найлегшу розмову. В емоційному плані день буде складним, але чесність у діалозі допоможе уникнути ще більших проблем.

Близнюки (21.05-21.06)

У суботу Близнюки потягнуться до людей та розмов, але не всі діалоги виявляться чесними: хтось може говорити натяками чи щось приховувати. Краще цей день присвятити собі, своїм цілям та не витрачати енергію на тих, хто з вами не відвертий.

Рак (22 червня — 22 липня)

Завтра Ракам може нагадати про себе людина з минулого, яка скаже те, що раніше не наважувалася. Її слова можуть знову відкрити старі почуття або створити плутанину. Це буде шанс або остаточно закрити минуле, або зрозуміти, що там залишилися важливі відповіді.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей знак може зіткнутися з ревнощами чи сумнівами у стосунках без реальних причин. Левам важливо пам’ятати, що емоції будуть сильнішими за логіку, але піддаватися їм не можна. Якщо не контролювати реакцію, можна спровокувати конфлікт там, де його можна було уникнути.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представники цього знака відчують тиск з боку близьких, можливо, від них чекатимуть більше турботи та уваги, ніж вони готові дати. Важливо не ігнорувати людей повністю, але й не погоджуватися на те, що забере у вас сили.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Завтра Терези можуть зіткнутися з сильними емоційними перепадами, які втомлять більше, ніж будь-яка фізична праця. Тому варто взяти "паузу" і провести день на самоті, щоб розібратися в собі та своїх думках.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У суботу Скорпіони можуть опинитися у центрі подій: нові знайомства, спілкування, заходи. Буде шанс справити яскраве враження, але важливо стежити за витратами. Не втрачайте голову, навіть якщо день буде активним та цікавим.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Представники цього знаку завтра можуть бути повністю занурені у розв'язання фінансових питань. Варто переглянути бюджет, відмовитися від зайвого та подумати про те, куди йдуть гроші. Також важливо приділити більше уваги партнеру.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги відчують приховану напругу. Важливо не ігнорувати це почуття, а навпаки, зайнятися тим, що дає контроль та спокій: порядок, плани, турбота про дім та себе.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей знак завтра матиме багато емоцій, сюрпризів і, можливо, подарунків від близької людини. У роботі найближчим часом намічаються зміни, які можуть призвести до нових етапів, ідей чи проєктів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам важливо відпочити від роботи та рутини, дозволивши собі нормальний вихідний. Займіться тим, що допомагає вам почуватися краще. У важливих питаннях слід дослухатися до внутрішнього голосу.