Здесь нашли кости мамонта и застрелился глава правительства УССР: что скрывает история самого большого дома в Харькове

Во время Второй мировой на первом этаже дома немцы обустроили конюшню

Самым высоким домом в Харькове является Госпром — первый советский 13-этажный небоскреб в стиле конструктивизма, построенный в 1928 году. Дом государственной промышленности расположен по адресу: Площадь Свободы, 5 и сегодня достигает 108 метров вместе с телевышкой.

Строительство

В Харькове, который стал столицей УССР в декабре 1919 года, отсутствовали сооружения, подчеркивающие столичный статус города, где размещались бы управления, учреждения, тресты и наркоматы. Именно поэтому советские власти взялись за строительство трех харьковских высоток, которое длилось в течение 1925—1928 годов.

В 1926-м небоскреб был официально назван "Дзержинским домом", однако впоследствии его переименовали в Госпром. Сначала его строили почти вручную около 5000 рабочих, а строительные материалы доставляли на повозках. Во время рытья котлована под шестым подъездом обнаружили кости мамонта, которые находятся в Музее природы на улице Тринклера, 8.

Дом государственной промышленности считается первым железобетонным зданием в СССР. Интересно, что метод, по которому был построен Госпром, применяют в Японии при сооружении небоскребов в сейсмоопасных зонах.

Здание состоит из группы разновысоких башен, объединенных переходами. Благодаря такому решению их индивидуальные резонансные частоты накладываются друг на друга, что заметно уменьшает амплитуду колебаний всего сооружения.

Довоенная история

Железобетонный корпус поднимался на 63 метра и сразу получил у литераторов немало поэтических определений — его называли "домом-горой", "ковчегом", "человеческим муравейником". В частности, из-за него Харьков стали сравнивать с Нью-Йорком.

После завершения работ в небоскребе открылись Госплан, Высший совет народного хозяйства, профильные народные комиссариаты и управление металлургической, химической и машиностроительной отраслей. Здесь же работали тресты "Коксобензил", "Химуголь", "Южсталь". В здании действовали два зала для заседаний (один из них на тысячу мест), столовая, большая техническая библиотека, собственная АТС, архив, радиостанция, почтово-телеграфная контора, ротапринтный отдел, медпункт, парикмахерская, гостиница и многочисленные мастерские. С 1928 по 1934 год здесь размещался Совет народных комиссаров УССР.

В 1930-е зимой для отопления здания ежедневно сжигали до 25 тонн угля.

7 июля 1933 года в своем кабинете в пятом подъезде Госпрома, узнав о последствиях Голодомора, совершенного советской властью, застрелился глава правительства УССР, член ЦК ВКП(б) Николай Скрипник.

После перенесения столицы в Киев в 1934 году тресты переехали, а здание передали подразделениям облисполкома.

Немецкая оккупация и восстановление

В годы нацистской оккупации 1941—1943 на первом этаже обустроили конюшню, а на верхних этажах поселились сбежавшие из соседнего зоопарка обезьяны-макаки.

Перед уходом из города в августе 1943 года немцы заминировали сооружение во время так называемой "очистки" Харькова, однако взрыв предотвратил неизвестный патриот, который погиб. После этого здание подожгли, но железобетонные конструкции выдержали. В результате подрывов и пожаров пострадали двери, паркет и оконные рамы.

Восстановление продолжалось в 1943-1947 годах. После завершения работ здесь разместились тресты "Электромонтаж", "Югспецстрой", "Теплоэнергомонтаж", техническая библиотека, а с 1949 года – первый в Советском Союзе любительский телецентр.

Первый эфир прошел 7 мая 1951 года. В 1954 над зданием установили телевизионную антенну, после чего общая высота сооружения достигла 108 метров.

Современность

В настоящее время Госпром остается одним из самых крупных офисных комплексов Харькова. Здесь работают как государственные, так и частные организации, размещены подразделения облгосадминистрации, хозяйственный суд, Харьковский телецентр и телестудия.

На крыше корпуса с телебашней 24 августа 2021 года открыли смотровую площадку.

28 октября 2024 года во время российского воздушного удара управляемая авиабомба КАБ-500 попала в один из подъездов админздания, где работали суд и другие учреждения. Взрыв частично разрушил второй и третий этажи, бомба попала непосредственно в кабинет одного из судей.

Это не единственный обстрел, который пережил Госпром во время российско-украинской войны – несколько раз были повреждены остекления и витражи здания из-за попадания ракет неподалеку.

Стоит отметить, что Госпром не является самым высоким сооружением в Харькове. Рекордсменка города — телебашня, которая выше этого дома на 6 метров.

