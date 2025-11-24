Первый кинотеатр Восточной Европы: как Харьков обогнал Киев и Москву (фото, видео)

Первый специально построенный кинотеатр открылся в Харькове в 1908 году

Харьков стал одним из первых городов не только Украины, но и всей Восточной Европы, где появился стационарный кинотеатр, построенный по специальному проекту. 3 марта 1908 года на современном Полтавском пути открылся кинотеатр братьев Боммер — первое заведение города и Российской империи. Киев и Москва получили собственные специально построенные кинотеатры позже.

Автором проекта выступил архитектор Борис Корниенко, а основателями – французские подданные братья Боммер. Новый кинотеатр на 400 мест стал образцовым: роскошное фойе на втором этаже, просторный зрительный зал внизу, оркестр перед сеансами и подражавший парижским кинотеатрам стиль.

Интересный факт — в тогдашних кинотеатрах залы размещались на первом этаже, а фойе и ресторан с музыкой на втором из-за активности зрителей. Они могли прыгать, топать ногами, а здания были не слишком крепкими, так что чтобы не провалились — залы были внизу. Это также стало плюсом и в современном мире – "Боммер" был единственным инклюзивным кинотеатром.

Старинные афиши "Боммеру"

Харьков — колыбель украинского кино

Уже через полгода после открытия в "Боммере" начали собственное кинопроизводство: штатный оператор снял первые профессиональные хроникальные сюжеты Харькова — "Крестный ход в Харькове" и "Виды города Харькова". В 1909 году именно здесь создали первый художественный фильм, снятый в Харькове – комедию "Чудо граммофон…".

Здесь запускали кино

Зал "Боммера"

В последующие годы "Боммер" выпустил документальные ленты об Одессе, Харьковском паровозостроительном заводе, местных праздниках и событиях. Это был один из самых активных центров раннего кинопроцесса на украинских землях.

Бурная история кинотеатра

Кассовая зона в 2014 году

За более чем столетие истории кинотеатр пережил революцию, войны, национализацию и бесконечные переименования — от "Кинотеатра №5" до "имени Дзержинского". В 1993 году заведение получило название "Встреча", а в 2003-м вернул историческое имя — "Боммер".

До 2021 это был один из старейших действующих кинотеатров Восточной Европы. В основном здесь показывали некоммерческое, авторское и фестивальное кино. В последние годы кинотеатр не работал из-за технического состояния — здание, которому исполнится 115 лет, нуждается в ремонте. В 2023 году его присоединили к Областному театрально-концертному центру.

