Самый высокий в Украине, а в мире таких всего несколько: что это за мост и где он находится (фото)
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Это уникальное сооружение, где архитектурная красота сочетается с практичностью, а история — с современностью
Представьте себе грандиозный комплекс длиной почти 9 километров — не просто мост, а целый транспортный коридор, включающий эстакады, развязки и проспект Бажана. Южный мост стал воротами в новые районы Киева и удобным маршрутом к пригороду.
Этот уникальный транспортный узел кардинально изменил облик южной части столицы. Районы Осокорки, Позняки, Харьковский массив получили прямую связь с центром города, что способствовало их активному развитию. Мост стал катализатором урбанизации левобережных районов, превратив их из окраинных территорий в полноценные жилые массивы.
История строительства Южного моста
Строительство началось в 1983 году, и это было настоящее испытание для советских инженеров и строителей. Главные герои проекта — Георгий Фукс, Михаил Корнеев и Алексей Гаврилов — создали нечто уникальное: мост, который стал самым высоким в Украине и самым широким в Киеве.
В 1990 году, когда мост наконец открылся, он стал настоящей сенсацией — высота пилона 135 метров, ширина 41 метр, длина более километра — эти цифры впечатляют и сегодня. Строительство велось в сложных условиях: работы проводились над водной поверхностью, требовались специальные технологии для установки массивных конструкций.
Особенностью проекта стала необходимость учесть не только автомобильное движение, но и прокладку линий метрополитена. Это требовало особой прочности конструкции и точности расчетов, ведь нагрузки от поездов метро кардинально отличаются от автомобильных.
Вантовый мост с метро — редкость для мира
Южный мост — один из немногих в мире, где по одной конструкции одновременно идут две линии метро и шесть полос для автомобилей. Представьте, как по этому мосту, словно по артерии, ежедневно проходят десятки тысяч машин и сотни поездов метро, соединяя разные уголки города.
Вантовая конструкция обеспечивает максимальную прочность при минимальном количестве опор в воде, что важно для судоходства по Днепру. Система стальных тросов, крепящихся к центральному пилону, равномерно распределяет нагрузку, позволяя мосту выдерживать огромные веса.
По мосту проходит Сырецко-Печерская линия метро, что делает его ключевым элементом транспортной системы столицы. Станции "Славутич" и "Выдубичи" соединены этим мостом, обеспечивая бесперебойную работу подземки.
Испытания на прочность и забота о будущем
В 1990 году мост прошёл уникальное испытание — на него одновременно заехали 180 грузовиков! Это доказывало его надежность и качество строительства. Испытания показали, что мост способен выдерживать нагрузки, значительно превышающие проектные. Но время и нагрузка требуют постоянного ухода за мостом.
В последние годы проводились масштабные работы по замене асфальтового покрытия, обновлению системы освещения и укреплению ограждений. Современные технологии позволяют продлить срок службы моста и повысить безопасность движения.
Тем не менее Южный мост – это место, где пересекаются история, архитектура и жизнь города. Его силуэт на фоне неба стал одним из узнаваемых символов Киева, а его роль в повседневной жизни трудно переоценить.
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