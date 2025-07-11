Самый высокий в Украине, а в мире таких всего несколько: что это за мост и где он находится (фото)

Это уникальное сооружение, где архитектурная красота сочетается с практичностью, а история — с современностью

Представьте себе грандиозный комплекс длиной почти 9 километров — не просто мост, а целый транспортный коридор, включающий эстакады, развязки и проспект Бажана. Южный мост стал воротами в новые районы Киева и удобным маршрутом к пригороду.

Этот уникальный транспортный узел кардинально изменил облик южной части столицы. Районы Осокорки, Позняки, Харьковский массив получили прямую связь с центром города, что способствовало их активному развитию. Мост стал катализатором урбанизации левобережных районов, превратив их из окраинных территорий в полноценные жилые массивы.

История строительства Южного моста

Строительство началось в 1983 году, и это было настоящее испытание для советских инженеров и строителей. Главные герои проекта — Георгий Фукс, Михаил Корнеев и Алексей Гаврилов — создали нечто уникальное: мост, который стал самым высоким в Украине и самым широким в Киеве.

В 1990 году, когда мост наконец открылся, он стал настоящей сенсацией — высота пилона 135 метров, ширина 41 метр, длина более километра — эти цифры впечатляют и сегодня. Строительство велось в сложных условиях: работы проводились над водной поверхностью, требовались специальные технологии для установки массивных конструкций.

Южный мост в Киеве

Особенностью проекта стала необходимость учесть не только автомобильное движение, но и прокладку линий метрополитена. Это требовало особой прочности конструкции и точности расчетов, ведь нагрузки от поездов метро кардинально отличаются от автомобильных.

Вантовый мост с метро — редкость для мира

Южный мост — один из немногих в мире, где по одной конструкции одновременно идут две линии метро и шесть полос для автомобилей. Представьте, как по этому мосту, словно по артерии, ежедневно проходят десятки тысяч машин и сотни поездов метро, соединяя разные уголки города.

Южный моств Киеве. Вид сверху

Вантовая конструкция обеспечивает максимальную прочность при минимальном количестве опор в воде, что важно для судоходства по Днепру. Система стальных тросов, крепящихся к центральному пилону, равномерно распределяет нагрузку, позволяя мосту выдерживать огромные веса.

По мосту проходит Сырецко-Печерская линия метро, что делает его ключевым элементом транспортной системы столицы. Станции "Славутич" и "Выдубичи" соединены этим мостом, обеспечивая бесперебойную работу подземки.

Южный мост. Развязка на Левои берегу

Испытания на прочность и забота о будущем

В 1990 году мост прошёл уникальное испытание — на него одновременно заехали 180 грузовиков! Это доказывало его надежность и качество строительства. Испытания показали, что мост способен выдерживать нагрузки, значительно превышающие проектные. Но время и нагрузка требуют постоянного ухода за мостом.

Южный мост, Киев

В последние годы проводились масштабные работы по замене асфальтового покрытия, обновлению системы освещения и укреплению ограждений. Современные технологии позволяют продлить срок службы моста и повысить безопасность движения.

Тем не менее Южный мост – это место, где пересекаются история, архитектура и жизнь города. Его силуэт на фоне неба стал одним из узнаваемых символов Киева, а его роль в повседневной жизни трудно переоценить.

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