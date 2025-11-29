"Как раз на зимнюю тысячу". Украинцы впечатлены ценами на новогодние сладости (фото)

Праздничный ажиотаж набирает обороты

В Украине уже начали продавать новогодние сладости. Цены на некоторые позиции поразили украинцев.

В сети показали фото "элитных" рождественских лакомств. Фигурка Дед мороз Ferrero Rocher из молочного шоколада с фундуком стоит 599 гривен, ее вес всего 70 граммов. Но еще дороже стоит Kinder Сюрприз XXXL – в нем 220 граммов шоколада и большая игрушка. Стоимость 999 грн. Украинцы иронизируют, что один такой "киндер" можно купить на 1000 гривен "Зимней поддержки".

Стоит отметить, что в сети аналогичный Дед мороз Ferrero Rocher стоит гораздо дешевле. Его можно приобрести за 259 гривен.

А вот гигантский "киндер" значительно дешевле не купишь. В сети такие можно найти за 985 гривен. И то это цена уже со скидкой, до акции шоколадное яйцо Kinder Ледяное сердце весом 220 граммов стоило 1 355 гривен.

В комментариях иронизируют о том, что зимней тысячи хватит на один "киндер".

Также объясняют, почему такой дорогой Дед мороз от Ferrero Rocher.

Потому что это Дед Мороз Роше. И, по-моему, в каком-нибудь мажорном магазине, потому что в интернете они по 250

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заметили очень креативные новогодние сладости. Например, можно купить "Пуки Санта Клауса", "Кульки снігової бабульки", "Какахи оленя" и "Каки коняки".