Существуют распространённые версии, связанные как с формой сладостей, так и с их яркими вкусами

Многие украинцы наверняка хоть раз пробовали популярные желейные конфеты от Roshen под названием "Шалена бджілка". Однако мало кто знает, почему эта сладость называется именно так.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что стоит за названием популярных желешек. При этом отметим, что официальной информации от компании по этому поводу нет, но в открытых источниках описаны некоторые предположения.

Так, "Шалена бджілка" — это микс желейных конфет на основе каррагенана с начинками со вкусами: апельсин, грейпфрут, вишня, ягоды, лайм и земляника.

Конфеты "Шалена бджілка"

Название может быть связано с их внешним видом (желейные конфеты в форме пчелок). В свою очередь "Шалена" отсылает к интенсивным, "причудливым" вкусам, которые контрастируют с мягкой текстурой.

Что интересно, в программе Рандеву Янины Соколовой экс-президент Украины Петр Порошенко лично советовал есть конфеты "Скажена бджілка" среди ассортимента Roshen.

