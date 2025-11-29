"Якраз на зимову тисячу". Українці вражені цінами на новорічні солодощі (фото)
Святковий ажіотаж набирає обертів
В Україні вже почали продавати новорічні солодощі. Ціни на деякі позиції вразили українців.
В мережі показали фото "елітних" різдвяних смаколиків. Фігурка Дід мороз Ferrero Rocher з молочного шоколаду з фундуком коштує 599 гривень, її вага всього 70 грамів. Але ще дорожче коштує Kinder Сюрприз XXXL — в ньому 220 грамів шоколаду та велика іграшка. Вартість 999 гривень. Українці іронізують, що один такий "кіндер" можна купити на 1000 гривень "Зимової підтримки".
Варто зазначити, що в мережі аналогічний Дід мороз Ferrero Rocher коштує значно дешевше. Його можна придбати за 259 гривень.
А ось гігантській "кіндер" значно дешевше не купиш. В мережі такі можна знайти за 985 гривень. І то, це ціна вже зі знижкою, до акції шоколадне яйце Kinder Крижане серце вагою 220 грамів коштувало 1 355 гривень.
В коментарях іронізують про те, що зимової тисячі вистачить на один "кіндер".
- Якраз на зимову 1000
Також пояснюють, чому такий дорогий Дід мороз від Ferrero Rocher.
- Продукція Ферреро Роше (Дід мороз) завжди дорога, буквально за ціною золота
- Тому що це Дід Мороз Роше. І по-моєму в якомусь мажорному магазині, тому що в інтернеті вони по 250
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили дуже креативні новорічні солодощі. Наприклад, можна купити "Пуки Санта Клауса", "Кульки снігової бабульки", "Какахи оленя" та "Каки коняки".