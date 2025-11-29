"Якраз на зимову тисячу". Українці вражені цінами на новорічні солодощі (фото)

Святковий ажіотаж набирає обертів

В Україні вже почали продавати новорічні солодощі. Ціни на деякі позиції вразили українців.

В мережі показали фото "елітних" різдвяних смаколиків. Фігурка Дід мороз Ferrero Rocher з молочного шоколаду з фундуком коштує 599 гривень, її вага всього 70 грамів. Але ще дорожче коштує Kinder Сюрприз XXXL — в ньому 220 грамів шоколаду та велика іграшка. Вартість 999 гривень. Українці іронізують, що один такий "кіндер" можна купити на 1000 гривень "Зимової підтримки".

Шоколадний Дід мороз за 599 гривень

Kinder Сюрприз XXXL за 999 гривень

Великий кіндер майже за 1000 гривень

Варто зазначити, що в мережі аналогічний Дід мороз Ferrero Rocher коштує значно дешевше. Його можна придбати за 259 гривень.

Ціна на шоколадного Діда мороза від Фереро Роше

А ось гігантській "кіндер" значно дешевше не купиш. В мережі такі можна знайти за 985 гривень. І то, це ціна вже зі знижкою, до акції шоколадне яйце Kinder Крижане серце вагою 220 грамів коштувало 1 355 гривень.

Ціна на "кіндер" вагою 220 гр

В коментарях іронізують про те, що зимової тисячі вистачить на один "кіндер".

Якраз на зимову 1000

Також пояснюють, чому такий дорогий Дід мороз від Ferrero Rocher.

Продукція Ферреро Роше (Дід мороз) завжди дорога, буквально за ціною золота

Тому що це Дід Мороз Роше. І по-моєму в якомусь мажорному магазині, тому що в інтернеті вони по 250

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили дуже креативні новорічні солодощі. Наприклад, можна купити "Пуки Санта Клауса", "Кульки снігової бабульки", "Какахи оленя" та "Каки коняки".