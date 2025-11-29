Ремонт в выходные и громкие соседи ночью: какие штрафы угрожают виновникам шума

Шумных соседей можно привлечь к ответственности

Спокойному отдыху дома может помешать шумная компания с громкой музыкой за стенкой, ремонтные работы или шум из кафе внизу. Если подобное происходит ночью или по выходным, нарушителей тишины можно привлечь к административной ответственности.

В среднем для жилых домов уровень шума не должен превышать 30-45 дБ. Об этом подчеркивают в Координационном центре по оказанию юридической помощи.

Что нужно знать:

Шум ночью может стать основанием для вызова полиции

Штраф за нарушение тишины составляет 255 грн

В суде важны доказательства

В жилых домах с 22:00 до 8:00 запрещено кричать, петь, включать музыку и другие источники бытового шума. При этом производить ремонтные работы запрещено с 21:00 до 8:00, а в праздничные и нерабочие дни – круглосуточно.

Владелец или арендатор помещений, где предусматривается проведение ремонтных работ, обязан сообщить жильцам близлежащих квартир об их начале. И только с согласия жильцов всех близлежащих квартир строительные работы могут проводиться также в нерабочие дни.

Шум разрешается, если он вызван:

ликвидацией последствий аварии, стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций;

предотвращением краж, пожаров и т.п.;

оказанием неотложной помощи;

приборами или оборудованием, обеспечивающим жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий, в том числе генераторами.

Если соседи нарушают установленные требования и не реагируют на справедливые замечания, нужно вызвать правоохранителей, которые должны зафиксировать факт нарушения и составить протокол об административном правонарушении. Это необходимо для привлечения виновных к ответственности.

Когда шум возникает от работы объектов, которые расположены в доме или возле него, то есть магазины, кафе, строительство и т.д., а их руководство не реагирует на жалобы, обращаться нужно уже в органы местного самоуправления. Можно также обратиться в суд для взыскания морального и материального ущерба, причиненного систематическим нарушением режима тишины.

К заявлению необходимо приложить доказательства. Ими могут быть:

обращение в полицию;

показания соседей;

медицинские справки о причинении вреда здоровью;

результаты инструментальных измерений уровней шума, проведенных лабораториями с соответствующей аккредитацией.

Что может угрожать нарушителям тишины

Шум

Ответственность за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах предусмотрена статьей 182 КУоАП.

Она предполагает:

для граждан – предупреждение или наложение штрафа от 5 до 15 тысяч гривен (от 85 до 255 грн);

для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности – наложение штрафа от 15 до 30 тысяч гривен (от 255 до 510 грн).

В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается:

для граждан – от 15 до 30 тысяч гривен (от 255 до 510 грн);

для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности – от 50 до 150 тысяч гривен (от 850 до 2550 грн).

При этом предмет, нарушающий тишину, будет конфискован.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Киеве подвыпившая женщина упала с самоката. Ее оштрафовали на 17000 гривен и лишили права управления транспортными средствами сроком на год.