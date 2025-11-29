Ремонт у вихідні та гучні сусіди вночі: які штрафи загрожують винуватцям галасу

Галасливих сусідів можна притягнути до відповідальності

Спокійному відпочинку вдома може завадити галаслива компанія з гучною музикою за стінкою, ремонтні роботи чи шум з кафе унизу. Якщо подібне відбувається вночі чи у вихідні, порушників тиші можна притягнути до адміністративної відповідальності.

В середньому для житлових будинків рівень шуму не повинен перевищувати 30-45 дБ. Про це наголошують у Координаційному центрі з надання правничої допомоги.

Що треба знати:

Шум вночі може стати підставою для виклику поліції

Штраф за порушення тиші складає 255 грн

У суді важливі докази

У житлових будинках з 22:00 до 8:00 заборонено кричати, співати, вмикати музику та інші джерела побутового шуму. При цьому здійснювати ремонтні роботи заборонено з 21:00 до 8:00, а у святкові та неробочі дні – цілодобово.

Власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про їх початок. Й лише за згодою мешканців усіх прилеглих квартир будівельні роботи можуть проводитися також у неробочі дні.

Шум дозволяється, якщо галас викликаний:

ліквідацією наслідків аварії, стихійного лиха або інших надзвичайних ситуацій;

запобіганням крадіжок, пожежам тощо;

наданням невідкладної допомоги;

приладами чи обладнанням, які забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, зокрема генераторами.

Якщо сусіди порушують встановлені вимоги та не реагують на справедливі зауваження, потрібно викликати правоохоронців, які мають зафіксувати факт порушення та скласти протокол про адміністративне правопорушення. Це необхідно для притягнення винних до відповідальності.

Коли ж шум виникає від роботи об’єктів, які розташовані в будинку чи біля нього, тобто магазини, кафе, будівництво тощо, а їх керівництво не реагує на скарги, звертатися потрібно вже до органів місцевого самоврядування. Можна також звернутися до суду для стягнення моральної та матеріальної шкоди, що заподіяна систематичним порушенням режиму тиші.

До заяви необхідно додати докази. Ними можуть бути:

звернення до поліції;

показання сусідів;

медичні довідки про завдання шкоди здоров’ю;

результати інструментальних вимірів рівнів шуму, які проведено лабораторіями з відповідною акредитацією.

Що може загрожувати порушникам тиші

Шум

Відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях передбачена статтею 182 КУпАП.

Вона передбачає:

для громадян – попередження або накладання штрафу від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 255 грн);

для посадових осіб та суб'єктів господарської діяльності – накладання штрафу від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 510 грн).

У разі повторного порушення протягом року штраф збільшується:

для громадян – від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 510 грн);

для посадових осіб та суб'єктів господарської діяльності – від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 2550 грн).

При цьому предмет, яким порушують тишу, буде конфісковано.

