Стоит ли сделать запасы рыбы к праздникам? Эксперт дал прогноз

Это очень полезный продукт, который хорошо иметь под рукой всегда

Стоимость рыбы в Украине остается достаточно стабильной, дорожает только скумбрия. Однако есть смысл сделать запас рыбы к зимним праздникам.

Что нужно знать:

Цены на рыбную продукцию остаются достаточно стабильными, однако на них могут повлиять неблагоприятные факторы

Эксперты советуют по возможности сделать небольшие запасы рыбы, ведь это вкусный и полезный продукт

Рыба содержит легкоусвояемый белок, жирные кислоты омега-3, а также витамины и микроэлементы

При наличии места в морозильнике, стоит сделать "стратегический запас" рыбы, которая является полезным продуктом. Такой совет дал глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

В целом цены на рыбу остаются относительно стабильными, хотя и выше, чем год назад. Однако в условиях войны на стоимость могут повлиять новые блэкауты, изменение курса валюты или логистические проблемы. Но отрасль адаптируется к новым реалиям, и резкого скачка цен эксперты не ждут.

Какая рыба наиболее полезна

Самой полезной считается жирная рыба с высоким содержанием омега-3: лосось, скумбрия, сардины и сельдь. Эти виды рыбы относительно доступны и содержат наибольшее количество полезных жирных кислот.

Это хорошая альтернатива мясу, — добавил эксперт

Для тех, кто хочет избежать лишних калорий, лучшим выбором будет белая рыба – хек, треска или минтай. В них меньше омега-3, но это отличный источник легкоусвояемого белка, витаминов группы B, а также минералов (йод, фосфор, селен, кальций, железо).

