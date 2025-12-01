Укр

Стояла в каждом доме: забытый предмет, название которого – загадка для россиян

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что означает слово
Что означает слово. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это древнее украинское название обычного домашнего предмета

Украинский язык умеет удивить. В нем полно слов, которые звучат так ярко и самобытно, что иногда даже сами украинцы не сразу понимают значение. А для россиян такие названия вообще вне зоны доступа: они не догадаются, о чем речь, даже имея подсказку.

Одно из таких слов – "коцюба". "Телеграф" рассказывает, что это за предмет и почему его название такое непонятное для соседей с востока.

Словарь украинского языка объясняет: "коцюбой" называли орудие в виде железного прута с расплесканным и загнутым концом, насаженного на черенок. Этим прутом шевелили дрова, поддвигали жар и выгребали пепел. Когда-то коцюба стояла у каждой печи, поэтому слово широко употреблялось в домашнем обиходе.

У россиян для этого предмета есть свое слово — "кочерга". Но оно имеет другое происхождение, заимствованное из тюркских языков. Украинская же "коцюба" звучит по-другому и имеет отдельный корень. Именно поэтому россияне не могут интуитивно понять значение: в их языке просто нет ничего похожего.

Слово сохранилось и в народных изречениях. Например, говорили: "Носа и коцюбой не достать" — о человеке, который ходит надменно и задирает нос. А высказывание "У коцюби два конца: один по мне, второй по вас" использовали, когда речь шла о взаимной ответственности или последствиях для обеих сторон.

Коцюбой называли и технический инструмент: длинный металлический прут с расплесканным концом, которым работали у печей на металлургических производствах. Им перемешивали растопленную сталь или чугун.

Слово активно жило и в классической украинской литературе. Оно встречается в произведениях Ивана Франко, Марка Вовчка, Михаила Стельмаха и многих других авторов, для которых это название было привычным и понятным.

В современной жизни коцюба почти исчезла из быта, но осталась важной частью языкового наследия. И если украинцы еще могут узнать это слово по смыслу или хотя бы по звучанию, то россияне до сих пор не понимают, о чем идет речь. Их язык развивался другим путем и не сохранил подобные названия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о столь украинском слове, что россияне не смогут произнести. Оно почти вышло из употребления.

Теги:
#Слово #Значение #Мова