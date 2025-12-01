Стояла в каждом доме: забытый предмет, название которого – загадка для россиян

Это древнее украинское название обычного домашнего предмета

Украинский язык умеет удивить. В нем полно слов, которые звучат так ярко и самобытно, что иногда даже сами украинцы не сразу понимают значение. А для россиян такие названия вообще вне зоны доступа: они не догадаются, о чем речь, даже имея подсказку.

Одно из таких слов – "коцюба". "Телеграф" рассказывает, что это за предмет и почему его название такое непонятное для соседей с востока.

Словарь украинского языка объясняет: "коцюбой" называли орудие в виде железного прута с расплесканным и загнутым концом, насаженного на черенок. Этим прутом шевелили дрова, поддвигали жар и выгребали пепел. Когда-то коцюба стояла у каждой печи, поэтому слово широко употреблялось в домашнем обиходе.

У россиян для этого предмета есть свое слово — "кочерга". Но оно имеет другое происхождение, заимствованное из тюркских языков. Украинская же "коцюба" звучит по-другому и имеет отдельный корень. Именно поэтому россияне не могут интуитивно понять значение: в их языке просто нет ничего похожего.

Слово сохранилось и в народных изречениях. Например, говорили: "Носа и коцюбой не достать" — о человеке, который ходит надменно и задирает нос. А высказывание "У коцюби два конца: один по мне, второй по вас" использовали, когда речь шла о взаимной ответственности или последствиях для обеих сторон.

Коцюбой называли и технический инструмент: длинный металлический прут с расплесканным концом, которым работали у печей на металлургических производствах. Им перемешивали растопленную сталь или чугун.

Слово активно жило и в классической украинской литературе. Оно встречается в произведениях Ивана Франко, Марка Вовчка, Михаила Стельмаха и многих других авторов, для которых это название было привычным и понятным.

В современной жизни коцюба почти исчезла из быта, но осталась важной частью языкового наследия. И если украинцы еще могут узнать это слово по смыслу или хотя бы по звучанию, то россияне до сих пор не понимают, о чем идет речь. Их язык развивался другим путем и не сохранил подобные названия.

