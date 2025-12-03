"Коштує", "вартує" чи "стоїть": какое из этих слов действительно означает цену

Есть только одно такое слово

Мы каждый день ходим в магазин, покупаем кофе, оплачиваем проезд и постоянно говорим о цене. Но даже в таких простых диалогах легко допустить языковую ошибку, которая режет слух и портит впечатление. Три слова – "Коштує", "вартує" чи "стоїть" – часто становятся причиной настоящих споров среди тех, кто стремится к чистоте украинского языка.

Многие употребляют эти слова как синонимы, но на самом деле только одно из них корректно, когда речь идет о деньгах. "Телеграф" рассказывает, какой глагол единственно верный для обозначения стоимости.

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ-11), глагол "коштувати" имеет прямое и основное значение — "иметь какую-то цену, стоимость". Например: "Цей телефон коштує десять тисяч гривень" или "Скільки коштує квиток?". Этот вариант является наиболее правильным и рекомендованным для использования во всех стилях речи, когда речь идет о денежном измерении. Кстати, от этого слова происходит и существительное "кошторис".

Слово "вартувати" имеет совсем другое значение. Словари указывают, что оно означает "стоять на страже, охранять" или "быть достойным чего-либо, заслуживать чего-то". К примеру: "Вартовий вартує біля воріт" или "Ця ідея вартує уваги". Употреблять этот глагол в значении "иметь цену" — лексическая ошибка и калька, хотя это слово стало очень распространенным в разговорном стиле и, к сожалению, даже в некоторых СМИ.

Что же касается слова "стоїть", то в контексте цены оно является грубым русизмом и недопустимо. В украинском языке "стояти" означает "находиться в вертикальном положении" или "останавливаться". К примеру: "Книга стоїть на полиці" или "Автобус стоїть на зупинці". Фразы типа "Скільки стоїть ця сукня?" нужно немедленно заменить на корректные: "Скільки коштує ця сукня?".

Итак, если вы говорите о деньгах, цене или стоимости, единственным правильным и рекомендованным вариантом является глагол "коштує". Слова "вартує" (что касается охраны или достоинства) и, особенно, "стоїть" (который является недопустимым русизмом в этом контексте) следует оставить для других ситуаций.

Помним: язык – это наше оружие и наш идентификатор. Чистая речь начинается с внимания к таким, казалось бы, мелким, но на самом деле очень важным деталям.

