В Днепре появился необычный "беглец": город уже неделю пытается поймать его (фото)

Экзотичная птица сбежала именно в тот момент, когда ее должны были передать волонтерам после перевозки из опасного района

В самом центре Днепра поселилась неожиданная "гостья". Она ни к кому не подходит, но ее подкармливают и пытаются поймать.

Оказалось, что это самка павлина. Об этом сообщили в "Общественном Днепре" и объяснили, как она там появилась.

Самка павлина сидит на дереве

Местная жительница Елена рассказала, что птица выскользнула и спряталась во дворах именно в тот момент, когда ее передавали волонтерам. Кроме нее, там еще был и павлин, но он уже в надежных руках. Муж женщины, военный, привез это животное из прифронтового района еще 30 ноября.

Птицу пытались поймать еще 2 декабря, однако безрезультатно. Пришлось вызвать зооволонтеров. Они приехали и поставили под деревом клетку с кормом — надеются, что самка павлина сама спустится и ее удастся безопасно забрать. Если все пройдет хорошо, самку планируют отвезти в Каменское к самцу.

Самку пытаются поймать

Что известно об этих птицах

Павлины — это большие птицы из семьи фазановых, родом из Индии. Есть два основных вида: обычный павлин и синекрылый. Один из этих видов, а именно обычный, давно одомашненный человеком.

Обитают они преимущественно на земле, питаются ягодами, зерном и мелкими животными, но ночуют на высоких деревьях. Павлинов часто можно увидеть в зоопарках Украины.

Обычный и синекрылый павлины

