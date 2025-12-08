Ее боится весь лес? В заповеднике увидели самую маленькую сову Украины (фото)

Весит этот уникальный хищник не более 80 граммов

В глухих лесах Чернобыльского заповедника живет самая мелкая сова Украины воробьиный сыч. Это крошечная птица с большими глазами, которая хоть и выглядит невинно, но является настоящим охотником.

Ученые сообщили, что знают о 39 местах в заповеднике, где живет сова. Вероятно, что в нем может проживать более 50-60 пар.

Как выглядит воробьиный сыч

Что известно о птице

Сыч охотится не только ночью, как большинство сов, но и днем и вечером. Его добыча – мелкие мыши, маленькие птицы и большие насекомые. Перед зимой он даже делает запасы пищи, пряча ее в дуплах.

Его тело длиной всего 15,2-17,5 сантиметра, а масса — 50-77 граммов, размах крыльев составляет всего 35-39 сантиметров.

Живет эта сова преимущественно в старых дуплах, которые оставляют после себя дятлы. Под такими "квартирами" часто находят остатки его обедов. Если же сычик случайно показывается днем или подает голос, мелкие птицы сразу начинают его преследовать и громко предупреждать других о хищнике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине увидели редкого ядовитого хищника — скорпиона.